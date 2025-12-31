Manicómicos celebra su gala de 22 aniversario en el Rosalía

La Asociación Cultural Manicómicos conmemorará su 22º aniversario con la Gala Manicómicos, que se celebrará este viernes, a las 19.00 horas, en el teatro Rosalía de Castro. La entrada será gratuita hasta completar la capacidad del recinto. La gala reunirá números de circo y artes escénicas, combinando actuaciones de profesionales, como la aerialista Sue Moreno y el malabarista Fran Boza, con la participación del alumnado de la asociación. La presentación correrá a cargo del payaso El Gran Rufus. Desde su fundación en 2004, Manicómicos desarrolla un trabajo formativo y cultural en torno al teatro, el circo y la comedia.