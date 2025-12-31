Manicómicos celebra su gala de 22 aniversario en el Rosalía
I. V. G.
A Coruña
La Asociación Cultural Manicómicos conmemorará su 22º aniversario con la Gala Manicómicos, que se celebrará este viernes, a las 19.00 horas, en el teatro Rosalía de Castro. La entrada será gratuita hasta completar la capacidad del recinto. La gala reunirá números de circo y artes escénicas, combinando actuaciones de profesionales, como la aerialista Sue Moreno y el malabarista Fran Boza, con la participación del alumnado de la asociación. La presentación correrá a cargo del payaso El Gran Rufus. Desde su fundación en 2004, Manicómicos desarrolla un trabajo formativo y cultural en torno al teatro, el circo y la comedia.
- Los nuevos contenedores de aceite y ropa de A Coruña solo podrán abrirse con tarjeta
- El Concello de A Coruña estudia imponer sanciones a la empresa del mercado navideño por incumplimientos
- A Coruña tendrá seis días más de huelga de transporte en enero, que apunta a indefinida
- Una menor acude al parque de Bomberos de A Coruña para extraer un anillo
- Reabierto el Aeropuerto de A Coruña tras desviarse y retrasarse vuelos por la presencia de jabalíes en pista
- Más deserciones en el mercadillo navideño de María Pita: «Para mí ya fue suficiente»
- Felicitas Ramos (84), vecina de A Coruña y usuaria del servicio de teleasistencia de Cruz Roja: «Todos necesitamos compañía»
- El anticiclón llega este viernes a A Coruña y viene para quedarse