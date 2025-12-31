Si no lo leo no lo creo
Un pesebre en el cuartel
ANTÓN PERULEIRO
Decorar los hogares durante la Navidad con árboles o nacimientos es una tradición arraigada. Más peculiar, pero cada vez más común, es ornamentar centros de trabajo o negocios con estos motivos. Quienes revalidaron este año su particular tradición navideña fueron los efectivos de Atocha y Capitanía, que instalaron un Niño Jesús durmiente en las garitas de los cuarteles. El Belén más compacto de la ciudad para mantener el espíritu.
