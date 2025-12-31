San Silvestre A Coruña 2025: horario, recorrido y cortes de tráfico

La carrera popular San Silvestre A Coruña 2025 congregará este 31 de diciembre a cerca de 5.700 personas que se calzarán las zapatillas para terminar el año corriendo o simplemente caminando en esta cita deportiva y lúdica que es una de las fechas más esperadas y concurridas del calendario deportivo y navideño coruñés. Mayores y pequeños, algunos acompañados de sus mascotas, compartirán esta tarde un recorrido de casi 7 kilómetros que comenzará y concluirá en O Parrote tras un itinerario que bordea buena parte de la península coruñesa y que en prácticamente toda la ruta permitirá a los participantes disfrutar de vistas al mar.

El recorrido

Los corredores tomarán la salida por turnos, según la categoría de cada participante, y el recorrido completo para la prueba absoluta comenzará en el andén peatonal de O Parrote para continuar por la avenida de Montoto y la Marina hasta el Obelisco. Ahí los participantes tomarán la Rúa Nova y seguirán por Rúa Alta hasta el paseo marítimo, donde girarán a la derecha para poner rumbo hacia la Torre de Hércules. En las inmediaciones del faro romano pasarán junto a la playa de As Lapas antes de tomar la senda peatonal que lleva hasta la glorieta de Breogán y desde allí continuarán por el paseo de los Menhires hasta la calle Regata Cutty Shark --ya en Adormideras-- y, a través del vial de acceso al Club del Ma, regresarán al paseo marítimo a la altura de la playa de San Amaro y proseguirán por el borde litoral hasta la rampa de acceso al Oceanográfico. Una vez allí enfilarán la glorieta de As Ánimas y finalizarán el recorrido pasando junto al Castillo de San Antón y la zona de baño de O Parrote hasta llegar de nuevo al punto de partida, en la explanada de O Parrote.

Cortes de tráfico en A Coruña por la San Silvestre 2025

El dispositivo para esta tradicional carrera popular de Fin de Año en A Coruña comenzará a las 16.00 horas. A partir de este momento comenzarán los cortes de tráfico y el operativo para coordinar la movilidad en la ciudad durante el transcurso de la San Silvestre finalizará previsiblemente alrededor de las 19.30h. Durante esas tres horas y media, los centenares de inscritos en la prueba irán tomando la salida por turnos según sus categorías y, mientras dure la carrera, los vehículos no podrán circular en el tramo de Puerta Real, avenida Montoto y la Marina hasta Ambrosio Feijóo. Además, el tráfico de entrada al centro de la ciudad por los Cantones desde la plaza de Mina estará habilitado únicamente hasta la calle Entrejardines. Y durante el desarrollo de la San Silvestre la circulación por el paseo marítimo también se interrumpirá en el tramo comprendido entre la glorieta de las Catalinas y Curros Enríquez; en este caso, este corte será en horario de 16.50 a 17.30h.

Tiempo seco y soleado pero frío

La predicción meteorológica para este miércoles 31 de diciembre en A Coruña no deja lugar a dudas. Hoy será un día seco y soleado, así que el tiempo acompañará para actividades al aire libre como esta prueba deportiva y navideña que es una de las citas por excelencia del fin de año coruñés. Eso sí, los participantes deberán contar con temperaturas bajas durante toda la jornada. Las máximas no superarán los 13 grados y las mínimas caerán hasta los 5 grados, así que toca abrigarse y prepararse para estos valores invernales.

Objetivo solidario

Más allá del aspecto deportivo, la prueba cuenta con un marcado carácter solidario que se refleja la promoción de campañas como Corre y Colabora, de recogida de alimentos; Cada Lata Cuenta, enfocada al reciclaje; o Reyes Magos de Verdad, para niños en casas de acogida o riesgo de exclusión social.

Las mascotas cuentan

Más allá de la participación humana, hace ya tres años que la San Silvestre de A Coruña implantó la posibilidad de que las mascotas corran junto a sus dueños. La Cansilvestre ha sido un éxito en sus dos ediciones anteriores y en 2025 volverá a ser multitudinaria, puesto que la organización del evento agotó los primeros cien dorsales y amplió el cupo, así que serán más de un centenar de coruñeses los que rematarán 2025 participando en esta actividad junto a sus perros.