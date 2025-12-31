Estas son las noticias más leídas en LA OPINIÓN A CORUÑA mes a mes

Se acaba el año y, como es habitual, hacemos un repaso a los temas más vistos en nuestra web. En este análisis mes a mes podemos ver tanto temas propios de cada época como otras historias que sorprendieron en su momento.

Enero

El año empezó con una noticia complicada. Galicia es la segunda comunidad con peores niveles de calidad de vida, tema que fue el más leído en nuestra web ese mes. Después, dos asuntos relacionados con el Deportivo. Uno curioso, que Carmen Lomana mencionaba a un jugador del Deportivo como su primer amor. Otro, una entrevista a Jorge Andrade en el que recordaba sus años blanquiazules.

Febrero

En el segundo mes la noticia que tuvo más trascendencia para nuestra audiencia fue la de que las farmacias podrían renovar las recetas de medicamentos urgentes. Otra llamativa fue que una influencer hablaba de un restaurante coruñés que recomendaba para comer por menos de 15 euros. También de hostelería fue la tercera más vista, el 60º aniversario de un restaurante emblemático de la ciudad.

Marzo

En el último mes invernal una entrevista al oncólogo Alberto Carral fue la más consultada. Tras ella, la escala inesperada de uno de los cruceros más grandes del mundo en A Coruña y la noticia de las complicaciones que estaban encontrando los taxis para hacer sus seguros obligatorios.

Abril

En abril, a pesar de que quedaba poco tiempo, poco se sabía todavía de cuándo se podrían adquirir los abonos de tren para mayo y junio. En cuanto se supo, fue la noticia más consultada del mes. Tras ella, una llamativa contando una pelea sobre el asfalto en la rotonda de Cuatro Caminos de A Coruña.

Sin duda abril quedará también grabado en la memoria de todos por el apagón eléctrico. La noticia de que se empezaba a recuperar la energía tras 14 horas fue la tercera más vista del mes.

Más de doce horas sin luz en A Coruña por un apagón global en España / Iago López

Mayo

El grito de auxilio de una mujer coruñesa en busca de su perro Gabo, perdido en Arteixo, fue la publicación más vista del mes. El proyecto de un nuevo súper de Mercadona en la zona que se está urbanizando en Visma también generó mucha expectación. También un reportaje sobre la endiometrosis por el Día internacional de Acción por la Salud de las Mujeres en el que la coruñesa Milagros Vázquez contaba su testimonio.

Junio

Un impactante accidente en Cerceda fue la noticia más vista en el mes de junio. Tras ello, un curioso rescate, el de los Bomberos para retirar una serpiente de más de un metro en O Castrillón. También fue de interés el cambio de tarifa a partir del mes de julio en el bus urbano de A Coruña.

Julio

Las multas de hasta 3.000 euros por acceder con coches, altavoces o cuchillos al área de descanso del Festival de Ortigueira llamaron la atención de nuestro público en el mes de julio. Tras ello, un reportaje por el quinto aniversario de A Empanadería, el local de empanadas coruñés que triunfa por su masa y relleno. El pódium lo completó el porcentaje de eliminados en la primera fase de la oposición a educación de A Coruña.

Agosto

Las Fiestas de María Pita de A Coruña protagonizaron el mes de agosto y la entrevista a la cantante Vega llamó la atención de nuestros lectores, convirtiéndola en la publicación más vista. El arquitecto Gutier de la Torre rehabilitó un bajo para convertirlo en su casa y trabaja en la reforma de una zapatería que pasará a vivienda en Os Rosales fue una historia que cautivó a nuestros seguidores. El nuevo barrio que se proyectaba en A Coruña con torres de hasta 12 pisos y un parque de 90.000 metros fue la tercera más vista.

Septiembre

Aduanas y Guardia Civil encuentran en el puerto exterior de A Coruña más de 5.000 litros de gasóleo fraudulento fue la noticia más vista en el mes de septiembre. Tras ella, la reacción de la alcaldesa de A Coruña a la salida de Ryanair de Santiago fue la segunda, y un reportaje sobre negocios pioneros en los barrios coruñeses, con la primera farmacia de Monelos, la tercera.

Octubre

En el décimo mes del año las tres noticias más vistas estuvieron relacionadas con el comercio y, indirectamente, con Inditex. La más vista fue la presentación por parte de la multinacional textil de la única oferta por una parcela de 300.000 metros para construir un gran centro logístico en Sagunto. Tras ello, la lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City. Por último, las reacciones a la apertura de la ampliación de Marineda City.

Colas en Marineda City en el primer día tras la apertura de nuevas tiendas / Iago López

Noviembre

En noviembre el escritor Julio Llamazares presentaba un libro en A Coruña sobre la Guerra Civil y su entrevista previa fue la más vista ese mes. Tras ello, una entrevista al exentrenador del Deportivo Imanol Idiákez antes del partido ante el Zaragoza, donde también dirigió, fue la segunda más leída. Un reportaje recordando cómo era el Dolce Vita fue la tercera pieza con más visitas.

Diciembre

Para terminar el año, las novedades en Marineda City también coparon este mes de diciembre. De segunda en este particular ránking se colocó la entrevista a Ibai Gómez en la previa al partido ante el Andorra, mientras que de tercera está el adiós a los bocadillos de calamares de Down Coruña en la plaza de Ourense.