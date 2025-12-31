El tiempo en A Coruña: Nochevieja llega con frío y Año Nuevo, con cambios

El sol va a ser el protagonista del último día de 2025, así que la noche del 31 de diciembre en A Coruña llega sin lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteogalicia coinciden en que el tiempo en A Coruña para final del año será seco y frío. Tras una Nochebuena y una Navidad pasadas por agua, ahora los coruñeses podrán celebrar la Nochevieja sin paraguas pero, eso sí, con abrigo, y parece que 2026 también arrancará con frío aunque con algunos cambios debido a la entrada de una borrasca que afectará a Galicia durante los primeros compases del año nuevo.

De momento hoy miércoles, 31 de diciembre, volverá a ser un día marcado por la estabilidad atmosférica, con sol y de nuevo con pocos grados en los termómetros, que no rebasarán los 13 de máxima y bajarán hasta los 5 de mínima, así que el año 2025 se despedirá con un día soleado y una noche de tiempo apacible, fría pero sin lluvias a la vista, de forma que el tiempo acompañará tanto para la celebración de la carrera popular San Silvestre durante esta tarde como para las fiestas de Nochevieja.

¿Y qué podemos esperar del arranque de 2026? ¿Cómo vienen el día de Año Nuevo y el primer fin de semana de enero? La respuesta: llegan cambios. El avance de los pronósticos del tiempo que Aemet y Meteogalicia adelantaban este lunes apuntaba a que el jueves día 1 de enero sería una jornada marcada por el aumento de la nubosidad aunque sin precipitaciones, pero en las últimas actualizaciones de sus predicciones meteorológicas para el primer día de 2026 se han afinado esas previsiones y ahora sí aparecen algunas lluvias en A Coruña durante la jornada de Año Nuevo. Tanto Aemet como Meteogalicia dibujan en sus mapas para ese día algunos chubascos que llegarán previsiblemente a partir del mediodía debido a la entrada de la borrasca Francis, que aportará un incremento de la inestabilidad atmosférica en toda Galicia.

Y ya de cara al primer fin de semana de 2026 vemos que el viernes, día 2 de enero, también se esperan precipitaciones debido a la entrada de la borrasca Francis, y lo mismo para el sábado día 3. Serán lluvias intermitentes y repartidas de forma irregular.

Y ya el domingo día 4 no se descartan algunos chubascos pero las probabilidades de lluvia irán a menos mientras, como contrapartida, entra una masa de "aire muy frío --avisa Meteogalicia-- procedente del Atlántico norte", de forma que las temperaturas descenderán notablemente. Más información.

Mínimas de varios grados bajo cero en Galicia

El municipio ourensano de Calvos de Randín ha registrado la temperatura mínima de Galicia este martes con -5.7 ºC a las 09.10 horas, según los datos de MeteoGalicia. En otras localidades de la provincia de Ourense, como Xinzo de Limia y Verín, se ha llegado a los -3,7ºC y -3,5ºC respectivamente. Y en la provincia de Lugo se han registrado temperaturas extremas durante la mañana de este martes, ya que Sarria ha registrado -3,9ºC y Guitiriz -3,2ºC.