Los trabajadores del bus interurbano ratifican seis jornadas de paro en enero e indefinido en febrero en A Coruña

Los conductores del transporte interurbano de la provincia de A Coruña irán a la huelga seis días más en enero, y comenzarán un paro indefinido, de no desatascarse la negociación por el convenio, el día 2 de febrero. Así lo ratificaron los trabajadores del transporte por carretera, tras dos jornadas de votación en sendas asambleas nocturnas esta semana. Primero votaron los trabajadores de A Coruña el lunes, y les siguieron los de Carballo, Ferrol y Santiago este martes. La CIG, uno de los sindicatos convocantes, asegura que «de manera mayoritaria», la decisión de las plantillas fue convocar paros tres días a la semana durante la quincena central del mes de enero, es decir: el calendario definitivo de huelga establece huelga los días 12, 13, 16, 19, 20 y 23 de enero, con vistas a tornarse indefinida el día 2 de febrero si la postura de la patronal —conformada por Monbús, Alsa y Arriva — continúa inmóvil.

La opción de escalar el calendario de paros hasta la huelga indefinida, planteada por la central sindical nacionalista, se impuso a la propuesta por UGT de comenzar una huelga indefinida ya el 12 de enero.

Demandas laborales

Las reivindicaciones sindicales siguen siendo las mismas desde el inicio del conflicto, ya que, según la CIG, no hubo ningún movimiento significativo por parte de la patronal. Según el sindicato, la patronal ofreció inicialmente un incremento salarial del 1,2%, que luego elevaron al 2%; una cifra insuficiente para los trabajadores, que demandan, al menos, un alza del 5%.

El bloqueo de la negociación con la patronal se intensificó en la última reunión, celebrada el pasado día 18, un intento de mediación convocado por el Consello Galego de Relacións Laborais, pero en la que, denuncia el sindicato, la patronal «ni abrió la carpeta». Además de esta subida salarial, los trabajadores llevan a la mesa demandas como la aplicación del IPC más un punto y medio de revisión salarial cada año, tres días de asuntos propios, una rebaja significativa de la jornada, limitando la jornada continuada a ocho horas, y un compromiso para facilitar las jubilaciones parciales con contratos de relevo a partir de los 63 años para los trabajadores.

Las empresas elevaron su propuesta de incremento salarial a un 2% tras los paros que la plantilla llevó a cabo este mes de diciembre, un movimiento que el sindicato califica de «ridículo». Las empresas se levantaron de la mesa alegando incidentes durante estos días, en los que el bus interurbano quedó «prácticamente parado», pero la CIG destacó que no se había producido ningún incidente, más allá de escenas de incertidumbre en las estaciones por parte de viajeros que no sabían si iban a poder llegar a su destino.