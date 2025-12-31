La tradición de Viena, en directo en A Coruña

A Coruña volverá a convertirse en una pequeña capital musical autríaca. El próximo 2 de enero a las 19.30 horas, el Palacio de la Ópera acogerá una nueva edición de Viena en A Coruña, el Concierto de Año Nuevo que trae hasta la ciudad el inconfundible sonido vienés de la mano del Philharmonic Ensemble, un grupo formado por solistas de la Orquesta Filarmónica de Viena. Una cita especial, cargada de tradición y simbolismo, que llega apenas 24 horas después de su interpretación en la Sala Dorada del Musikverein de Viena, seguida cada año por millones de espectadores a través de la televisión. Las entradas aún están disponibles desde los 29,60 euros.

El CEO de la organización del concierto, Labinot Elshani, describe esta cita como una «producción muy exclusiva». «Los músicos que vienen a A Coruña son los mismos que tocan el 1 de enero en Viena, en el concierto que se retransmite a todo el mundo», explica. Tras esa actuación histórica, el ensamble inicia su gira y el primer escenario que pisan es el Palacio de la Ópera coruñés, antes de viajar a ciudades como Madrid, Sevilla y Vigo.

La relación entre este concierto y el público coruñés no es nueva. En 2023, Viena en A Coruña ya dejó una huella especial tanto en los músicos como en la organización. Elshani guarda un recuerdo muy concreto de aquella noche. «Me acuerdo de salir y ver a unas 150 personas esperando para aplaudir a los músicos. Hubo una conexión enorme y el público disfrutó muchísimo», rememora. Aquella experiencia refuerza su deseo de consolidar la cita en el calendario cultural de la ciudad. «Nos gustaría, y sería un placer, repetir estos conciertos todos los eneros en A Coruña», añade el organizador.

Uno de los grandes valores diferenciales del espectáculo, según Elshani, reside en el nivel artístico: «Lo que nos diferencia es la calidad de los músicos. Es mayor y espectacular». Para Elshani, no existe una interpretación mejor de este repertorio. «Esta música solo se puede tocar así. Es única», sostiene, convencido de que el sonido vienés encuentra en A Coruña un entorno ideal para brillar. «Aquí hay una conexión perfecta entre el público y los músicos», asegura.

El programa busca un equilibrio entre tradición y accesibilidad. La selección de piezas pretende atraer tanto a quienes se acercan por primera vez a un concierto clásico como a los melómanos. «Buscamos mezclar diferentes clásicos para que haya público que viene por primera vez y también expertos en música», señala. Muchos asistentes llegan movidos por una imagen muy concreta, «el concierto que han visto siempre por la televisión» y que ahora quieren «vivirlo en directo».

La música de Strauss ocupa un lugar central en ese imaginario. «Muestra mucha alegría y mucha vivacidad, y conecta con el público. Son piezas míticas que todos reconocen», apunta el CEO. La previsión para este 2 de enero es optimista. Confían en llenar el Palacio de la Ópera y repetir la complicidad de ediciones anteriores: «Esperamos una sala llena. Estoy seguro de que van a disfrutar tanto el público como los músicos».