Fin de año en A Coruña: seis alcoholemias, desalojo de menores en una fiesta y un atropello con conductor a la fuga, el balance de la Nochevieja
La Policía Local acudió a un local de Panaderas donde se festejaba una celebración con exceso de aforo y detectó que entre los asistentes había menores de edad que tuvieron que abandonar el establecimiento | Los servicios de emergencias hablan en general de una noche tranquila
La madrugada de este 1 de enero de 2026 en A Coruña ha sido una noche en general tranquila para los servicios de emergencias de la ciudad aunque con algunas incidencias y sobresaltos que dejan intervenciones por alcoholemias positivas de media docena de conductores, por exceso de aforo en una fiesta de fin de año con presencia de menores y por un atropello leve con conductor a la fuga cuando ya había amanecido en este primer día del año, según los datos ofrecidos por fuentes municipales. Los bomberos tuvieron que intervenir, además, por la alerta que provocaron las llamas de una traca de petardos en una azotea. A continuación detallamos el balance de una Nochevieja coruñesa que se salda sin percances de gravedad.
Alcoholemias
Los controles de tráfico realizados en las salidas de la ciudad tras las celebraciones de fin de año detectaron un total de seis conductores que dieron positivo en las pruebas de alcoholemia. Dos de ellos arrojaron resultados que motivaron sendas denuncias por vía penal y los otros cuatro fueron propuestos para sanción administrativa, según informan fuentes oficiales.
Exceso de aforo en fiesta con menores
Entre las actuaciones de la Policía Local de A Coruña durante la Nochevieja destaca además la intervención de los agentes en un establecimiento de la zona de Panaderas que celebraba "una fiesta con exceso de aforo y con menores entre ellos". Los menores tuvieron que salir del local y los policías emitieron un informe sobre el negocio en cuestión.
Atropello con conductor a la fuga
Además, cuando ya eran las 09.30 horas, se registró un atropello en la calle Federico Tapia en el que un peatón resultó herido leve mientras que el conductor del vehículo huyó del lugar del accidente aunque, según indican fuentes oficiales, ya está identificado y localizado.
Susto en Matadero: llamas por una traca de petardos
Y al margen de las intervenciones de la policía municipal, los Bomberos de A Coruña tuvieron que acudir alrededor de las 00.45 horas a la calle Matadero tras ser alertados por vecinos de la zona que vieron llamas en una azotea donde, a su llegada, los efectivos de emergencias comprobaron que se había activado una batería de petardos. Un susto que se saldó sin daños personales.
- Javier Facal: «Se me encoge el corazón cuando entro en A Mundiña»
- Los nuevos contenedores de aceite y ropa de A Coruña solo podrán abrirse con tarjeta
- El Concello de A Coruña estudia imponer sanciones a la empresa del mercado navideño por incumplimientos
- A Coruña tendrá seis días más de huelga de transporte en enero, que apunta a indefinida
- Una menor acude al parque de Bomberos de A Coruña para extraer un anillo
- Reabierto el Aeropuerto de A Coruña tras desviarse y retrasarse vuelos por la presencia de jabalíes en pista
- Más deserciones en el mercadillo navideño de María Pita: «Para mí ya fue suficiente»
- Felicitas Ramos (84), vecina de A Coruña y usuaria del servicio de teleasistencia de Cruz Roja: «Todos necesitamos compañía»