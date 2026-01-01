Fin de año en A Coruña: seis alcoholemias, desalojo de menores en una fiesta y un atropello con conductor a la fuga, el balance de la Nochevieja

La madrugada de este 1 de enero de 2026 en A Coruña ha sido una noche en general tranquila para los servicios de emergencias de la ciudad aunque con algunas incidencias y sobresaltos que dejan intervenciones por alcoholemias positivas de media docena de conductores, por exceso de aforo en una fiesta de fin de año con presencia de menores y por un atropello leve con conductor a la fuga cuando ya había amanecido en este primer día del año, según los datos ofrecidos por fuentes municipales. Los bomberos tuvieron que intervenir, además, por la alerta que provocaron las llamas de una traca de petardos en una azotea. A continuación detallamos el balance de una Nochevieja coruñesa que se salda sin percances de gravedad.

Alcoholemias

Los controles de tráfico realizados en las salidas de la ciudad tras las celebraciones de fin de año detectaron un total de seis conductores que dieron positivo en las pruebas de alcoholemia. Dos de ellos arrojaron resultados que motivaron sendas denuncias por vía penal y los otros cuatro fueron propuestos para sanción administrativa, según informan fuentes oficiales.

Exceso de aforo en fiesta con menores

Entre las actuaciones de la Policía Local de A Coruña durante la Nochevieja destaca además la intervención de los agentes en un establecimiento de la zona de Panaderas que celebraba "una fiesta con exceso de aforo y con menores entre ellos". Los menores tuvieron que salir del local y los policías emitieron un informe sobre el negocio en cuestión.

Atropello con conductor a la fuga

Además, cuando ya eran las 09.30 horas, se registró un atropello en la calle Federico Tapia en el que un peatón resultó herido leve mientras que el conductor del vehículo huyó del lugar del accidente aunque, según indican fuentes oficiales, ya está identificado y localizado.

Susto en Matadero: llamas por una traca de petardos

Y al margen de las intervenciones de la policía municipal, los Bomberos de A Coruña tuvieron que acudir alrededor de las 00.45 horas a la calle Matadero tras ser alertados por vecinos de la zona que vieron llamas en una azotea donde, a su llegada, los efectivos de emergencias comprobaron que se había activado una batería de petardos. Un susto que se saldó sin daños personales.