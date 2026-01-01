Año nuevo en A Coruña: 2026 arranca con las estampas de cada 1 de enero
Colas para tomar un bus o un taxi de regreso a casa tras las fiestas de fin de año, restos de desperdicios en las calles tras las celebraciones de Nochevieja y grupos de jóvenes que posan mientras se resisten a dar por terminada una larga noche de diversión componen el mosaico de las imágenes con las que comenzamos el año en las calles de la ciudad
A Coruña ha iniciado este primer día de 2026 con las tradicionales estampas de cada madrugada de año nuevo: jóvenes que regresan a casa con las primeras luces del día tras las celebraciones de la Nochevieja. A las colas de quienes esperan un bus o un taxi para volver a sus domicilios tras las fiestas de fin de año se suman las imágenes de algunos que optan por caminar para ir de vuelta a sus casas o incluso en algunas instantáneas vemos a quien ha optado por una bicicleta de Bicicoruña para pedalear en el trayecto de retirada.
La galería de las primeras horas de 2026 en A Coruña muestran también a grupos de amigos que posan para fotografiarse juntos antes de dar por terminada una larga noche de diversión. En las imágenes que acompañan a esta información vemos además a algunas personas que comienzan el año practicando deporte y no falta otra estampa de cada madrugada de año nuevo: restos de desperdicios en las calles y basura acumulada junto a los contenedores.
El amanecer de este 1 de enero ha dejado ver todavía algunos rayos de sol en una jornada en la que se espera un cambio del tiempo debido a la entrada de la borrasca Francis en Galicia, que pondrá fin a los últimos días de tiempo seco y soleado por la influencia del anticiclón.
La única incidencia que ha trascendido hasta ahora por parte de los servicios de emergencias en la ciudad de A Coruña es una intervención de los bomberos en la calle Matadero alrededor de las 00.45 horas por la alerta vecinal causada por la llamarada de una traca de petardos en una azotea.
