As Conchiñas, líder en reciclaje de aceite usado

El reciclaje de aceite doméstico usado puede ser para muchos una asignatura pendiente. No obstante, hay barrios que se esfuerzan más que otros. Según datos de Mulleres Colleiteiras, que gestiona este servicio, As Conchiñas es líder en darle una nueva vida al aceite. El contenedor que está ubicado en el mercado recoge unos 2.581 kilos al año. Se ha ganado el primer puesto, pero tiene competidores: el centro cívico de O Castrillón (2.493); el del mercado de Elviña (2.444) y el del centro cívico de Os Rosales (2.403). También el colector de la ronda de Outeiro supera los 2.280 kilos.

En otras zonas de la ciudad todavía tienen que ponerse las pilas. En la estación de tren se llega a los 428 kilos, pero en A Zapateira y A Maestranza se recogen entre 221 y 250 kilos al año. El contador del colector de la calle Chile, en un lateral de la estación de autobuses, se detiene en 346 kilos.

Los datos son buenos, pero Juan Aradas, el portavoz de Arquitectos sin Fronteras, la ONG que impulsó la creación de esta iniciativa, asegura que «el margen de mejora es infinito». «Aquí se registran sobre 400 centímetros cúbicos por habitante al año y en la costa de Guipuzcoa están sobre 1.500», expone.

Aradas defiende que para que la gente recicle «hay que ponerle facilidades», por eso le preocupa el paso que acaba de dar el Concello, que ha licitado la adquisición de 120 nuevos contenedores de aceite doméstico. Estos tendrán un cierre electrónico, de forma que solo podrán abrirse mediante la tarjeta Millennium o la aplicación móvil del Concello, además de un registro de cada una de las veces que se depositen residuos, cierre automático y sensores para saber cuándo están llenos. «No tiene ningún sentido desde el punto de vista medioambiental. Si hay que hacer un máster en Harvard para tirar el aceite, va a reducir el número de gente que lo hace. Se ponen inconvenientes y no facilidades», protesta.

Y esa no es la única novedad que tiene en alerta a Mulleres Colleiteiras. Estos nuevos colectores tendrán una capacidad aproximada de mil litros y estarán adaptados para recibir envases de hasta ocho litros. «Ahora mismo los contenedores son de 240 litros y algunos los vaciamos cada 15 días. El sistema de A Coruña es el que mayor éxito tiene. Y ahora, si son más grandes, ¿vamos a ir a recogerlos una vez al año?», se pregunta Aradas, que no cree que sea bueno que el aceite usado esté «muchos meses ahí parado».

Lamenta, además, que el Concello «ni» les ha «preguntado» sobre esta nueva medida. «El trabajo que hacemos no puede ser solo una vez al año», insiste, y recuerda que el sistema de A Coruña «se acaba de implantar en Pontevedra y funciona perfectamente», por lo que no entiende el porqué del cambio de rumbo.

También hay otra cuestión sobre la mesa, y es la renovación del convenio para gestionar el aceite usado. La previsión municipal es licitar el servicio, pero si es así, Mulleres Colleiteiras no podría presentarse porque se trata de una cooperativa sin ánimo de lucro. Tendrían que hacer un cambio que podría ser inviable para su continuidad.