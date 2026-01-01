Si no lo leo no lo creo
Homenaje a Robe en una ventana del Agra del Orzán, en A Coruña
ANTÓN PERULEIRO
Roberto Iniesta, Robe, fue el camino de muchos adolescentes hacia la poesía, y muchos adultos siguen emocionándose con sus letras sentidas y desgarradas. Desde su muerte se han sucedido los homenajes de músicos, escritores y personalidades reconocidas, pero por cada obituario de una firma famosa hay mil recuerdos de ciudadanos anónimos a los que un verso ayudó a superar un mal momento, o una nota hizo conmoverse. Podemos ver uno de ellos que desborda a la calle desde una ventana del Agra do Orzán: un vecino colgó la pancarta «Ama, ama, ama y ensancha el alma. Hasta siempre Robe, hasta siempre, siempre, hasta siempre, siempre, siempre».
- Javier Facal: «Se me encoge el corazón cuando entro en A Mundiña»
- Los nuevos contenedores de aceite y ropa de A Coruña solo podrán abrirse con tarjeta
- El Concello de A Coruña estudia imponer sanciones a la empresa del mercado navideño por incumplimientos
- A Coruña tendrá seis días más de huelga de transporte en enero, que apunta a indefinida
- Una menor acude al parque de Bomberos de A Coruña para extraer un anillo
- Reabierto el Aeropuerto de A Coruña tras desviarse y retrasarse vuelos por la presencia de jabalíes en pista
- Más deserciones en el mercadillo navideño de María Pita: «Para mí ya fue suficiente»
- Felicitas Ramos (84), vecina de A Coruña y usuaria del servicio de teleasistencia de Cruz Roja: «Todos necesitamos compañía»