Homenaje a Robe en una ventana del Agra del Orzán, en A Coruña

Roberto Iniesta, Robe, fue el camino de muchos adolescentes hacia la poesía, y muchos adultos siguen emocionándose con sus letras sentidas y desgarradas. Desde su muerte se han sucedido los homenajes de músicos, escritores y personalidades reconocidas, pero por cada obituario de una firma famosa hay mil recuerdos de ciudadanos anónimos a los que un verso ayudó a superar un mal momento, o una nota hizo conmoverse. Podemos ver uno de ellos que desborda a la calle desde una ventana del Agra do Orzán: un vecino colgó la pancarta «Ama, ama, ama y ensancha el alma. Hasta siempre Robe, hasta siempre, siempre, hasta siempre, siempre, siempre».