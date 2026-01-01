Susto en Nochevieja por la llamarada de una traca de petardos en Matadero

Los Bomberos de A Coruña acudieron hoy de madrugada a la calle Matadero tras ser alertados por vecinos de la zona que se alarmaron al ver una llamarada de origen desconocido en una azotea. Los efectivos de emergencias recibieron alrededor de las 00.45 horas la llamada de una persona que les avisaba de que, desde su vivienda, veía llamas "en lo que parecía ser una terraza o tejado en la zona de Matadero" pero sin poder concretar la ubicación exacta del inmueble.

Una dotación con un total de tres vehículos y nueve bomberos acudió a la zona y, al llegar al paseo marítimo a la altura del hotel Tryp, vecinos de plantas superiores sí pudieron indicar ya a los servicios de emergencias cuál era el edificio donde se había visto el fuego. Los bomberos explican, en el parte de esta intervención, que a su llegada se encontraron con una batería de "petardos que habían sido detonados todos a la vez en el tejado del edificio".

Los petardos se encontraban ya "casi sin llama en ese momento" pero añaden que "en su inicio" la traca "generó una gran llama que fue lo que observaron los alertantes". Los bomberos apagaron lo que quedaba de los petardos y dieron por concluida la intervención.

Y en la madrugada de este 1 de enero de 2026 los bomberos de A Coruña también tuvieron que acudir, alrededor de las 02.15 horas, a la avenida Eusebio da Guarda por un aviso de un incendio en un elemento urbano. Además, los efectivos del parque de emergencias también se han desplazado a las 07.25 horas a un domicilio en la Ronda de Outeiro para la asistencia sanitaria a una persona en una vivienda.

Una palmera en llamas en A Pasaxe

Los bomberos de Emerxencias de Oleiros apagan una palmera en llamas en Nochevieja. / Bomberos de Emerxencias de Oleiros.

Los bomberos de Emerxencias del Concello de Oleiros también empezaron la Nochevieja con una alerta, en su caso por un árbol en llamas en el paseo marítimo. El ejemplar afectado, una palmera, se encontraba cerca del puente de A Pasaxe, según informan desde el servicio oleirense. Ocurrió justo después de las uvas, a las 00.05h, según indican.

Las estampas de cada 1 de enero

Año nuevo en A Coruña: 2026 comienza con colas para los buses y taxis tras las fiestas de Nochevieja / Iago López

En A Coruña este primer día de 2026 arranca con las tradicionales estampas de cada madrugada de año nuevo: jóvenes que regresan a casa con las primeras luces del día tras las celebraciones de la Nochevieja. A las colas de quienes esperan un bus o un taxi para volver a sus domicilios tras las fiestas de fin de año se suman las imágenes de algunos que optan por caminar para ir de vuelta a sus casas o grupos de amigos que posan para fotografiarse juntos antes de dar por terminada una larga noche de diversión. El amanecer de este 1 de enero ha dejado ver todavía algunos rayos de sol en una jornada en la que se espera un cambio del tiempo debido a la entrada de la borrasca Francis en Galicia, que pondrá fin a los últimos días de tiempo seco y soleado por la influencia del anticiclón.