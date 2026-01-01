Los Reyes Magos recogerán en María Pita las cartas de los niños de A Coruña hasta este domingo

Los Reyes Magos recorrerán las calles de A Coruña en la cabalgata del 5 de enero como cada año pero antes recogerán las cartas con las peticiones de los niños coruñeses. Lo harán en el Palacio Municipal de María Pita y el último día para que los pequeños puedan entregar sus listas de deseos será el domingo día 4 de enero.

La sede del Ayuntamiento coruñés será el punto de encuentro entre los Magos de Oriente y los niños de A Coruña. Allí, en el Palacio Municipal, las familias interesadas podrán acudir desde este viernes día 2 y hasta el domingo día 4, incluido, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas para que los niños puedan entregar en persona sus cartas a los Reyes, que contarán para esta recepción con ayuda de sus pajes.

El lunes día 5 sus Majestades de Oriente ya no estarán en María Pita sino que se reservarán para el desfile de carrozas en la cabalgata de esa tarde. En el Palacio Municipal sí seguirá abierto el Belén que se puede visitar hasta el martes día 6.

Fiestas navideñas de Reyes en los barrios

La programación municipal de Navidad continúa además con otras propuestas que incluyen las fiestas navideñas y visitas de los Reyes Magos a los centros cívicos y locales de asociaciones vecinales en encuentros que incluyen talleres y otras celebraciones. Las fechas son las siguientes:

Os Rosales (viernes 2 a las 16.30 h)

Novoboandanza (viernes 2 a las 17.30 h)

Os Mallos (sábado 3 a las 16.30 h)

Mesoiro (sábado 3 a las 18.30 h)

San Pedro de Visma (domingo 4 a las 17.30h)

Cidade Vella (domingo 4 a las 16.30 h).

Por otra parte, durante los próximos días los pajes reales visitarán las Bibliotecas Municipales. El viernes día 2 estarán a partir das 17.00 horas en el Ágora, Fórum Metropolitano, Durán Loriga, Sagrada Familia y Monte Alto. El sábado 3 y el domingo 4 visitarán las asociaciones vecinales. Gaspar, Melchor y Baltasar estarán o sábado en O Ventorrillo, A Zapateira, Durmideiras y Bens, y ya el domingo acudirán a Nostián, Barrio das Flores y Mesoiro y Vío.

Ls actividades para los más pequeños en los centros cívicos se complementarán con las últimas sesiones de talleres y actividades en la Casa dos Xoguetes, que rematarán o sábado 3 de enero. Toda la programación se puede consultar en la web del consultar en la página web del Concello: www.coruna.gal