El tiempo en A Coruña para Año Nuevo: Galicia cambia el anticiclón por la borrasca 'Francis'

A Coruña cierra 2025 con tiempo seco y frío para dar la bienvenida a un 2026 que arrancará con un cambio de la situación atmosférica. Toda Galicia cambia el anticiclón, que ha dejado una recta final de diciembre soleada, por la borrasca Francis, que entrará por el oeste procedente del Atlántico con precipitaciones que avanzarán de oeste a este y que afectarán a las cuatro provincias a lo largo del día de Año Nuevo.

Los coruñeses y todos los gallegos comenzarán el año 2026 notando esa pérdida de la influencia anticiclónica, de modo que el cielo quedará más cubierto con el avance de las horas en este 1 de enero en el que entrará ese frente con precipitaciones, más probables a partir de la tarde y hacia la noche en la mitad oeste.

Las temperaturas no registrarán cambios significativos; el viento soplará moderado del sureste, fuerte entre Rías Baixas y Costa da Morte. Las mínimas y máximas previstas en las ciudades para este primer día de 2026 son las siguientes:

A Coruña 7°C 12°C

Ferrol 5°C 13°C

Santiago 3°C 12°C

Lugo 1°C 8°C

Pontevedra 4°C 14°C

Vigo 7°C 14°C

Ourense 2°C 11°C.