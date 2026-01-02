BiciCoruña se abre a incluir publicidad o revisar tarifas para rebajar su déficit

El servicio de BiciCoruña bate récords de usuarios y aumenta sus estaciones, pero, a pesar de ello, resulta deficitario económicamente. Por ello, la Empresa Municipal de Vivenda, que gestiona el servicio, plantea nuevas fórmulas para paliar estas pérdidas y baraja la revisión de las tarifas, insertar publicidad o contar con patrocinios, según figura en el proyecto de presupuestos municipales.

Este año, 2026, el Concello estima que deberá aportar más de 400.000 euros para cubrir el déficit generado. El resto de recursos financieros necesarios para mantener el servicio se obtendrá de las cuotas de renovación de los usuarios, que se estiman en 712.519,83 euros. Actualmente, la suscripción anual cuesta 40 euros y la mensual, doce, y los usuarios realizan un pago adicional según el tiempo que empleen las bicis.

En los gastos de BiciCoruña no están incluidos los costes de la licencia del programa de gestión del servicio, es decir, de la plataforma que permite mantener la aplicación que se utiliza para retirar las bicicletas de la estación. Este apartado del servicio tiene un coste estimado de unos 200.000 euros. Aunque el Concello busca nuevas fórmulas para equilibrar las cuentas de BiciCoruña, muestra su satisfacción por su éxito entre la población.

El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, señalaba en un debate sobre movilidad organizado por este diario, que el servicio tenía casi 16.000 usuarios, calificando esta cifra como «destacable». El edil exponía también que la red de carriles bici ha ido creciendo en los últimos años y que el servicio cuenta en la actualidad con 79 estaciones, las últimas siete operativas a finales de 2025, lo que calificó como «un salto notable». Lage explicó que el objetivo del Concello es alcanzar las cien estaciones para el año 2028.