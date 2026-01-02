Los Bomberos de A Coruña acuden a la plaza de Pontevedra por una alerta de incendio en una vivienda
En el lugar se desplegaron efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional, aunque las primeras impresiones son que pudo ser una falsa alarma
Dos vehículos de los Bomberos de A Coruña acudieron en torno a las 13.00 horas de este viernes a la plaza de Pontevedra por una alarma de incendio en una vivienda. En el lugar se desplegaron también efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional.
De acuerdo con fuentes presentes, la primera impresión es que "no es nada", y pudo tratarse de una falsa alarma. Aún así, ante el portal del inmueble en el que ocurrió la presunta emergencia permanecieron desplegados efectivos policiales y del servicio de emergencias.
