'Borealis', el primer crucero del año en A Coruña

Procede de Lisboa y partirá hacia Portsmouth a las 16.30 horas | Transporta a más de 1.800 pasajeros

El crucero 'Borealis', atracado en el muelle de Trasatlánticos

El crucero 'Borealis', atracado en el muelle de Trasatlánticos / Casteleiro

Gemma Malvido

El Borealis abre la temporada de cruceros en la ciudad con su escala de unas horas en A Coruña. Llegó sobre las siete de la mañana desde Lisboa y tiene prevista su partida a las 16.30 horas, hacia Portsmouth. En su interior van 1.825 pasajeros, tal y como indica la web de la Autoridad Portuaria.

El sábado habrá una doble escala no prevista de los cruceros Bolette y Spirit of Discovery, y el domingo 4, el Mein Schiff 3 volverá a visitar la ciudad. En total, está prevista la escala de 8.276 pasajeros en este primer fin de semana de enero.

