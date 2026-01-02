Las colas por el roscón de Flory, cada año con más antelación

Los roscones de Flory lucen en el escaparate de esta conocidísima confitería de A Coruña cada día del año, casi sin excepción, y son muchos los que en cualquier fecha de enero a diciembre se acercan a propósito a este negocio del Agra do Orzán para hacerse con uno de ellos, pero estos días la esquina de Villa de Negreira con Francisco Añón está especialmente concurrida. Las tradicionales colas del 5 de enero para conseguir uno de los dulces más tradicionales de cada Navidad --en especial para el día de Reyes-- se han ido adelantando a medida que ha ido creciendo la fama de este negocio que ha sabido mantener el sabor tradicional de la receta que más gloria ha dado a su obrador, pero parece que con Flory toda antelación es poca y el resultado es que los coruñeses están siendo más previsores que nunca. Eso y que la legión de fieles al roscón de Flory no deja de crecer, y más este año, el primero sin otro clásico coruñés del roscón, Glaccé, que ha cerrado de forma definitiva dejando a muchos coruñeses huérfanos de su apuesta fija para la fiesta de Reyes.

Si desde hace algunos años ya se veían filas de clientes aguardando turno a las puertas de Flory un 4 de enero o incluso un día 3, en este recién estrenado 2026 las colas llegan todavía antes y este viernes 2 de enero ya hay decenas de personas a las puertas de la pastelería. Es probable que no todos vayan a por roscón pero seguramente buena parte de la clientela de hoy sí va dispuesta a comprar ya su dulce de Reyes.

Y no solo ahora que estamos en plena cuenta atrás para el 6 de enero hay colas en Flory. La oferta de turrones artesanos y otros dulces navideños, junto con el éxito de la bollería que cada día elaboran y venden en esta esquina del Agra, hizo que también en vísperas de Nochebuena, Navidad y Nochevieja aumentase la afluencia de compradores.

Un 2025 con varias fechas marcadas en el calendario de Flory

Flory estrena 2026 con éxito creciente tras un 2025 con varias fechas marcadas en la historia reciente de este negocio que nació en el Agra y que es uno de los establecimientos más veteranos y respetados del barrio. En abril pasado fallecía a los 93 años Florinda Sánchez Sánchez, fundadora de Flory, que toma su nombre precisamente de esta mujer que allá por 1967 abrió esta confitería junto a su marido, Hortenio Diñeiro Lago. Nacida en Cesuras, desde muy jovencita Florinda se trasladó a A Coruña. Primero vivió en Monte Alto y después ya en el Agra, encima de la confitería en la que hoy seguimos viendo colas interminables.

Florinda Sánchez Sánchez, fundadora de Flory, fallecida en abril de 2025. / Cedida

Quienes trabajaron con ella recuerdan a la fundadora de Flory como una mujer «muy amable» y muy comprometida con el negocio, intentando dar siempre a los clientes lo que buscaban. María, su hija pequeña, nos contaba --tras fallecer Florinda-- que si piensa en sus padres los recuerda en ese bajo del cruce de Francisco Añón con Villa de Negreira «trabajando codo con codo» y, a ella, detrás de la puerta, en un rinconcito, dibujando, y viendo cómo entraban y salían los clientes de toda la vida, impregnados del olor dulce del que era también su hogar.

El equipo de la pastelería Flory también perdía hace poco más de un mes, en noviembre, a Luz Bergondo, que era la dueña de la pastelería desde 2016. Conocida por su dedicación a la pastelería, Luz fallecía el pasado 20 de noviembre a los 68 años. Antes de estar al frente del negocio, Luz Bergondo había sido una de las dependientas de Flory hasta que en 2016, con otra compañera, firmó el traspaso y se convirtió en propietaria de la confitería.

Luz Bergondo, que fue dueña de Flory, falleció en noviembre pasado. / LCO

Y otro de los hitos de este conocido negocio coruñés en 2025 llegaba a principios de diciembre cuando Zara lanzaba una línea de prendas con un guiño a Flory y a otros dos nombres muy populares del universo gastronómico coruñés: O Cabo y la heladería Colón. Antes la matriz de Inditex había ensayado con una colección inspirada en Bonilla a la Vista. Ya en su reciente homenaje a Flory, O Cabo y la Colón, Zara apostaba --para el caso concreto de la confitería célebre por sus roscones-- por los colores marrón, blanco, dorado y verde.

Camiseta de Zara en homenaje a la confitería Flory / LOC

Las prendas inspiradas en Flory, con la etiqueta del logo de la confitería, muestran de hecho un roscón de Reyes, su producto estrella, con la fecha en la que se abrió, "desde 1967".

Con el roscón estampado en la camiseta o no, cada vez más coruñeses tienen claro que no quieren prescindir del manjar por excelencia de la fiesta de Reyes y que el lugar indicado para hacerse con él está en el mismo rincón donde cada año por estas fechas, desde hace más de medio siglo, hacer cola nunca es tiempo perdido si la causa es dulce.