El Concello de A Coruña alquilará 20 furgonetas y turismos eléctricos por 552.000 euros: prevé un ahorro de combustible «considerable»

El Concello de A Coruña ha sacado un concurso para incorporar una veintena de furgonetas y coches 100% eléctricos al parque municipal, a través la modalidad de renting. las empresas que se hagan con los contratos para suministrar los vehículos, con un precio de salida de 552.000 euros, se los alquilarán al Ayuntamiento durante cuatro años, y también se ocuparán del mantenimiento y otros gastos. Actualmente, el parque municipal ya cuenta con ocho vehículos eléctricos a través del renting, con contrato prorrogado hasta el 26 de septiembre de este año, o hasta que haya un nuevo contrato, por lo que se pretende sustituir «un mínimo de otros once» de motor convencional por vehículos eléctricos.

De acuerdo con la documentación municipal, el parque de vehículos del Concello tiene «algunos vehículos de combustión que superan los 20 años de antigüedad», con lo que sustituirlos por coches eléctricos supone un ahorro de combustible «considerable». Los automóviles antiguos se destinarán a achatarramiento, y el Ayuntamiento prevé acogerse al programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (Moves III), o a «cualquier otro» de características similares que subvenciones el gasto de vehículos eléctricos.

El concurso se divide en tres lotes, de los que el mayor es el suministro de 16 turismos eléctricos, doce para Movilidad Urbana y cuatro para Medio Ambiente, así como localizadores GPS, tomas de recarga y un cargador rápido. La estimación de uso para cada uno es de 10.000 kilómetros al año, con un máximo de 160.000.

Otro lote se compone fundamentalmente de dos furgonetas para Movilidad Urbana y una tercera para Medio Ambiente, cada una con un máximo de 30.000 kilómetros al año. Y el tercer contrato incluye un único turismo, con kilometraje ilimitado: se asignará al parque móvil municipal y deberá tener una autonomía mínima de 500 kilómetros. Se dedicará a desplazamientos de «media y larga distancia», ante la «autonomía limitada» del resto de vehículos. Los contratos se podrán ampliar a un quinto año.