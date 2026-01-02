El consorcio de la música de A Coruña pide que suba su financiación al menos igual que los salarios

El Consorcio para la Promoción de la Música —la entidad que gestiona la Orquesta Sinfónica de Galicia y sus formaciones asociadas y la Escola Municipal de Música— propone en su memoria de 2026 que tanto Xunta como Concello incrementen año a año sus aportaciones, «como mínimo», en la misma cantidad en la que se aumenten las retribuciones de sus trabajadores, que están fijadas por el Estado, al ser algunos de ellos funcionarios. De no producirse este acompasamiento entre salarios y financiación, el Consorcio para la Promoción de la Música alerta de que la entidad «no dispondrá de recursos suficientes para atender sus obligaciones y actividades ordinarias», ya que las cuentas del consorcio son muy ajustadas. Y es que, si el presupuesto para 2026 es de 11,28 millones de euros, solo la partida de salarios supera el 75%, es decir, más de 8,6 millones de euros.

Este documento, que fue aprobado inicialmente por el Pleno la semana pasada, avanza ya que, «previsiblemente» sean necesarias aportaciones extraordinarias a lo largo del año para poder hacer frente a gastos corrientes en bienes y servicios y, a la vez, al desarrollo de la programación habitual. El Consorcio para la Promoción de la Música incrementa en 2026 su presupuesto y lo fija en 11,28 millones de euros, frente a los casi 10,6 del curso anterior. En 2025 cabe recordar que la entidad decidió cancelar el concierto gratuito que la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia tenía programado en las fiestas de María Pita, en el mes de agosto, para ahorrar costes porque tras la toma de posesión del nuevo gerente, Juan Antonio Cuéllar, en junio de 2025, se encontró con que tenía que sanear más de un millón de euros en deudas.

En esta memoria, el consorcio advierte de que en 2025, al igual que había pasado ya en 2024 y en 2023, a finales de mayo, se habían acabado los fondos y quedaba todavía un cuatrimestre de actividades por ejecutar y estaba pendiente también la temporada otoño-invierno. Es por ello por lo que avanza que es posible que se vuelva a producir este año la necesidad de recibir más financiación para poder cerrar el año habiendo realizado todas las actividades previstas.

En este ejercicio, el consorcio «no mantiene deuda alguna, ni a corto ni a largo plazo», eso sí, no descarta solicitar un crédito a corto plazo para poder atravesar los problemas de tesorería que arrastra la entidad desde hace años.

El consorcio cuenta en 2026 con una aportación de cuatro millones de euros del Concello para el funcionamiento ordinario de este ente y con otra de 650.000 euros para financiar específicamente la Escola Municipal de Música —el presupuesto total de la escuela es de 913.000 euros—. Por su parte, la Xunta aumenta su aportación en 300.000 euros y la entidad cuenta con llegar a los 3,6 millones en 2026.

El consorcio prevé que la Diputación mantenga su subvención nominativa de 1,5 millones de euros. Y, a falta de negociación, ya que los convenios expiraron con el pasado año, el consorcio prevé ingresar casi 300.000 euros de colaboradores como Gadis, Emalcsa e Inditex. Da por perdida, sin embargo, la transferencia de 37.500 euros que le hacía la Fundación Repsol.

En su informe, el consorcio añade que, «pese al incremento de las aportaciones en este ejercicio, de la Xunta en 300.000 euros y de la Diputación en 60.000, estas cantidades resultan insuficientes/muy justas para atender las necesidades del capítulo 2, que recoge los los gastos corrientes en bienes y servicios y las inversiones necesarias en instrumentos para las distintas agrupaciones musicales».

La entidad prevé ingresar unos 634.000 euros en concepto de venta de entradas (314.000 euros) y de abonos (320.000), así como percibir liquidez de conceptos creados recientemente, como el alquiler de instrumentos y material para producciones comerciales, por grabaciones o por actuaciones de la orquesta joven o del coro dentro de Galicia.

Música de cine y para el eclipse en 2026

Para 2026, el Consorcio para la Promoción de la Música tiene varios planes en marcha. Ofrecerá 32 conciertos de abono en el Palacio de la Ópera, y 16 en diferentes ayuntamientos gallegos; viajará a Bilbao para tocar dos veces e iniciará su primera gira por el Reino Unido con actuaciones en Bristol, Birmingham, Basingstoke, Manchester, Londres, Nottingham y Sheffield.

La Sinfónica celebrará en agosto la primera edición del Festival Internacional de Música para Cine, con cuatro conciertos monográficos sobre compositores contemporáneos y de referencia en Hollywood. Según la memoria de 2026, la formación «aspira a participar en la grabación de cuatro bandas sonoras a lo largo del ejercicio, así como en la producción de proyectos discográficos con artistas relevantes de la escena gallega e internacional».

Hay previstos también conciertos extraordinarios, como el de las fiestas de María Pita o la producción del concierto Mythos, de Abraham Cupeiro, cuyo proyecto artístico se basa en recuperar instrumentos del pasado, y un programa especial «desarrollado en colaboración con la comunidad científica» que funcionará como antesala del eclipse total de sol que será visible el 12 de agosto en A Coruña y que es el primero de este tipo que puede disfrutarse desde la península ibérica en más de un siglo.

Dentro de la programación didáctica, en enero se desarrollará el festival Chorus, en el Coliseum, que tiene como objetivo fomentar el canto coral en los centros educativos de la ciudad; se harán funciones escolares y dos conciertos familiares sobre el espectáculo Lúa, de Fernando Briones y, poniendo en el foco a los más pequeños, se programarán dos conciertos con música de Disney.

El coro participará en el festival RESIS, de música contemporánea, también en Música en Compostela y en un programa conjunto con la Banda Municipal de Música.