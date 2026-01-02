¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 3 de enero
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
‘Nocturna’, cine familiarde animación
17.30 horas | El Fórum Metropolitano programa cine de animación para público familiar._Esta tarde pasará la película Nocturna, unha aventura máxica. Entradas: tres euros.
Fórum Metropolitano
Concierto de Navidad, en el Circo de Artesanos
20.00 horas | El Circo de Artesanos celebra esta tarde su concierto navideño. Gratuito.
Circo de Artesanos
Manicómicos celebra sus 22 años de historia
19.00 horas | Manicómicos celebra esta tarde sus 22 años de trayectoria con una gala en el teatro Rosalía. Actuarán, entre otros, Sue Moreno y Fran Boza.
Teatro Rosalía de Castro
Los Reyes Magos visitan Marineda City
De 17.00 a 21.00 horas | Los Reyes Magos visitarán Marineda City. De cinco a seis estarán en una sala amigable para reunirse con niños con diversidad.
Marineda City
‘Reinventio’, magia, circo y danza, en el Colón
18.00 horas y 20.30 h.| El espectáculo Reinventio mezcla números de magia, circo , música y danza. Entradas desde 13,6 euros.
Teatro Colón
Taller para hacer una estrella de Navidad
De 18.00 horas a 20.00 h. | El cartero real recogerá cartas y los más pequeños podrán diseñar su propia estrella de Navidad.
El Corte Inglés
- Javier Facal: «Se me encoge el corazón cuando entro en A Mundiña»
- Año nuevo en A Coruña: 2026 arranca con las estampas de cada 1 de enero
- Los nuevos contenedores de aceite y ropa de A Coruña solo podrán abrirse con tarjeta
- El Concello de A Coruña estudia imponer sanciones a la empresa del mercado navideño por incumplimientos
- A Coruña tendrá seis días más de huelga de transporte en enero, que apunta a indefinida
- Reabierto el Aeropuerto de A Coruña tras desviarse y retrasarse vuelos por la presencia de jabalíes en pista
- Más deserciones en el mercadillo navideño de María Pita: «Para mí ya fue suficiente»
- Felicitas Ramos (84), vecina de A Coruña y usuaria del servicio de teleasistencia de Cruz Roja: «Todos necesitamos compañía»