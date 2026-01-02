¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 3 de enero

‘Nocturna’, cine familiarde animación

17.30 horas | El Fórum Metropolitano programa cine de animación para público familiar._Esta tarde pasará la película Nocturna, unha aventura máxica. Entradas: tres euros.

Fórum Metropolitano

Concierto de Navidad, en el Circo de Artesanos

20.00 horas | El Circo de Artesanos celebra esta tarde su concierto navideño. Gratuito.

Circo de Artesanos

Manicómicos celebra sus 22 años de historia

19.00 horas | Manicómicos celebra esta tarde sus 22 años de trayectoria con una gala en el teatro Rosalía. Actuarán, entre otros, Sue Moreno y Fran Boza.

Teatro Rosalía de Castro

Los Reyes Magos visitan Marineda City

De 17.00 a 21.00 horas | Los Reyes Magos visitarán Marineda City. De cinco a seis estarán en una sala amigable para reunirse con niños con diversidad.

Marineda City

‘Reinventio’, magia, circo y danza, en el Colón

18.00 horas y 20.30 h.| El espectáculo Reinventio mezcla números de magia, circo , música y danza. Entradas desde 13,6 euros.

Teatro Colón

Taller para hacer una estrella de Navidad

De 18.00 horas a 20.00 h. | El cartero real recogerá cartas y los más pequeños podrán diseñar su propia estrella de Navidad.

El Corte Inglés