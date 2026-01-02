A Coruña estrena 2026 con borrasca

El año nuevo ha comenzado con lluvias en A Coruña. Las ha traído la borrasca Francis, que ha tomado el relevo del anticiclón en Galicia. La despedida de 2025, durante la noche de fin de año y la madrugada del 1 de enero, se libró de las precipitaciones, y las celebraciones de Nochevieja transcurrieron con tiempo seco. El amanecer en A Coruña todavía dejó ver algunos rayos de sol mientras muchos se retiraban tras una larga noche de fiesta pero a lo largo de la mañana del primer día de 2026 las nubes fueron a más y ya desde el mediodía regresaron las precipitaciones. Paraguas en mano, los coruñeses han estrenado el año con chubascos y muchos se preguntan cuánto durarán esta situación de inestabilidad atmosférica. Meteogalicia ya avisaba ayer del regreso de las precipitaciones.

Con la celebración de las cabalgatas y la festividad del día de Reyes a la vuelta de la esquina, la predicción meteorológica está en el punto de mira de ciudadanos y familias que planean sus agendas para estas celebraciones. ¿Hasta cuándo durarán las lluvias en A Coruña? La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que estos chubascos persistan por lo menos durante dos días, así que hoy viernes 2 de enero las probabilidades de precipitaciones en el área corueñsa serán elevadas a lo largo de toda la jornada. Y mañana sábado, día 3, también; además a lo largo de esta jornada estará activado el aviso amarillo en casi todo el litoral de la provincia de A Coruña por fenómenos costeros.

Para el domingo, día 4, la Aemet prevé una mañana sin paraguas y ya por la tarde no descarta que vuelvan a caer algunos chubascos intermitentes.

¿Qué tiempo viene en A Coruña para el lunes 5 de enero, día de la cabalgata? Por ahora la Aemet adelanta que será una jornada con alternancia de nubes y claros y algunos chubascos, aunque por ahora no ha detallado su previsión del tiempo por horas para este día. De momento no se descartan algunas lluvias a lo largo de esa jornada en la que decenas de miles de personas, niños y adultos, estarán pendientes del desfile de las carrozas de los Reyes Magos --no solo en A Coruña sino en toda Galicia-- pero habrá que esperar a ver cómo se concretan los pronósticos de ese día para saber si lloverá durante las cabalgatas.

Sí parece confirmado que el martes día 6, festivo por la celebración del día de Reyes, volverán las lluvias, que continuarán también el miércoles día 7.