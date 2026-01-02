Así es uno de los estudios más completos que se venden ahora en A Coruña: con piscina, garaje y gimnasio por 165.000 euros

En un mercado inmobiliario cada vez más tensionado especialmente en las grandes ciudades gallegas, encontrar viviendas bien ubicadas, con servicios y precios competitivos se ha convertido en una tarea compleja. Aun así, A Coruña sigue ofreciendo opciones interesantes para distintos perfiles de compradores. En esta ocasión, destacan dos inmuebles muy diferentes: un estudio con piscina y garaje en la Torre Helios, en Elviña, y un amplio piso de cuatro dormitorios en la zona de Monte Alto–Agra del Orzán, ambos con características pensadas tanto para vivir como para invertir.

Descubre más Viviendas en A Coruña

Estudio con piscina y garaje en Elviña por 165.000 euros

Salón de piso con piscina en Elviña, A Coruña / Tucasa.com

En la calle José Pascual López Cortón, en una de las principales entradas a la ciudad y frente a zonas en expansión como Matogrande y Xuxán, se encuentra este estudio de 37 metros cuadrados construidos, ubicado en la planta 15 de la Torre Helios, uno de los edificios residenciales más completos de la zona.

La vivienda destaca por su gran luminosidad, gracias a su orientación este y a su altura, y se distribuye en cocina americana, salón-comedor, baño amplio con plato de ducha y una terraza cubierta espaciosa. Además, cuenta con dos armarios empotrados, trastero dentro de la propia vivienda, calefacción individual y se vende totalmente amueblada, lista para entrar a vivir.

Uno de sus grandes atractivos es el conjunto de zonas comunes del edificio: piscina exterior e interior, gimnasio, salas de reuniones y espacios comunitarios, un valor añadido poco habitual en este rango de precios. La propiedad incluye además plaza de garaje, un elemento clave en esta zona de la ciudad.

Con una antigüedad aproximada de 15 años y excelentes comunicaciones, tanto como primera vivienda para parejas jóvenes como inversión, este estudio sale al mercado por 165.000 euros.

Puedes pedir más información de venta de estudio con piscina en Elviña, A Coruña rellenando tus datos en el siguiente formulario:

Piso amplio y exterior en Monte Alto–Agra del Orzán

Piso en Monte Alto, A Coruña / Tucasa.com

La segunda propuesta se sitúa en una zona muy bien comunicada de Monte Alto–Agra del Orzán–Ventorrillo, una de las áreas más consolidadas de A Coruña. Se trata de un piso de 122 metros cuadrados construidos, completamente exterior y con una distribución pensada para aprovechar al máximo el espacio y la luz natural.

La vivienda dispone de cuatro habitaciones amplias, todas ellas con cierre individual con llave, lo que la convierte en una opción muy atractiva para alquiler a empresas o trabajadores. Cuenta con un baño completo, un aseo adicional, cocina totalmente equipada, tendedero exterior de cinco metros, calefacción eléctrica y trastero incluido. El edificio dispone de ascensor, un elemento imprescindible para una vivienda de estas dimensiones.

Su ubicación ofrece parada de autobús en la puerta y acceso inmediato a todo tipo de servicios: supermercados, centro de salud, Correos y comercios de proximidad. El precio de venta es de 365.000 euros, posicionándose como una opción sólida tanto para familias como para inversores que buscan rentabilidad en la ciudad.

Todos los datos de la vivienda en el enlace de venta de piso en Monte Alto, A Coruña y completando con tus datos el siguiente formulario:

Desde el estudio con piscina, garaje y servicios comunitarios en Elviña, pensado para quienes buscan comodidad y buena comunicación, hasta el piso amplio y funcional en Monte Alto, ideal para familias o inversión profesional, estas dos viviendas reflejan la diversidad del mercado inmobiliario de A Coruña. Dos opciones con enfoques distintos, pero con un denominador común: ubicación, funcionalidad y oportunidades reales en una ciudad donde la demanda no deja de crecer.