¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 2 de enero
Los Reyes Magos reciben en María Pita a quienes quieran entregar sus cartas, y hay más citas para todos los públicos | Consulta todos los planes del día en nuestra guía cultural y de ocio
Los Reyes Magos en María Pita
Sus majestades de Oriente reciben en el Palacio Municipal a todos los coruñeses que quieran entregarles sus cartas. Consulta aquí los horarios de las visitas.
Palacio Municipal | Plaza de María Pita
Espectáculo infantil para los más pequeños
17.00 horas | La Granja de Zenón, un fenómeno infantil con 65 millones de suscriptores en YouTube y millones de visualizaciones, presenta su nuevo espectáculo.
Palexco | Muelle de Transatlánticos
Los Reyes Magos visitan Marineda City
17.00 horas | Sus majestades estarán hasta las 21.00 horas recibiendo a los más pequeños.
Marineda City (Planta 0) | Baños de Arteixo, 43
Presentación de un libro sobre el 'Serpent'
19.00 horas | Lola López-Menéndez firmará ejemplares de Ardentía 1890, el naufragio del Serpent, ocurrido en Costa da Morte.
Librería Lume | Fernando Macías, 3
El Concierto de Año Nuevo viaja a A Coruña
19.30 horas | El espectáculo que muchos disfrutaron por la televisión este jueves llega al Palacio de la Ópera con el Philharmonic Ensemble, formado por solistas de la Orquesta Filarmónica de Viena.
Palacio de la Ópera | Glorieta de América
Concerto Galego de Aninovo
20.00 horas | Espectáculo que mezclará villancicos en gallego con música de cámara de carácter centroeuropeo.
Circo de Artesáns | San Andrés, 36
Un concierto tributo al grupo ABBA
21.00 horas | ABBA The New Experience se ha consolidado como una de las formaciones tributo al legendario grupo sueco cantando sus grandes temas.
Palexco | Muelle de Transatlánticos
