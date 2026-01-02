¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 2 de enero

Los Reyes Magos en María Pita

Sus majestades de Oriente reciben en el Palacio Municipal a todos los coruñeses que quieran entregarles sus cartas. Consulta aquí los horarios de las visitas.

Palacio Municipal | Plaza de María Pita

Espectáculo infantil para los más pequeños

17.00 horas | La Granja de Zenón, un fenómeno infantil con 65 millones de suscriptores en YouTube y millones de visualizaciones, presenta su nuevo espectáculo.

Palexco | Muelle de Transatlánticos

Los Reyes Magos visitan Marineda City

17.00 horas | Sus majestades estarán hasta las 21.00 horas recibiendo a los más pequeños.

Marineda City (Planta 0) | Baños de Arteixo, 43

Presentación de un libro sobre el 'Serpent'

19.00 horas | Lola López-Menéndez firmará ejemplares de Ardentía 1890, el naufragio del Serpent, ocurrido en Costa da Morte.

Librería Lume | Fernando Macías, 3

El Concierto de Año Nuevo viaja a A Coruña

El maestro canadiense Yannick Nézet-Séguin, durante el Concierto de Año Nuevo, este 1 de enero de 2026 en Viena. / Dieter Nagl (Filarmónica de Viena / EFE)

19.30 horas | El espectáculo que muchos disfrutaron por la televisión este jueves llega al Palacio de la Ópera con el Philharmonic Ensemble, formado por solistas de la Orquesta Filarmónica de Viena.

Palacio de la Ópera | Glorieta de América

Concerto Galego de Aninovo

20.00 horas | Espectáculo que mezclará villancicos en gallego con música de cámara de carácter centroeuropeo.

Circo de Artesáns | San Andrés, 36

Un concierto tributo al grupo ABBA

21.00 horas | ABBA The New Experience se ha consolidado como una de las formaciones tributo al legendario grupo sueco cantando sus grandes temas.

Palexco | Muelle de Transatlánticos