Lola López-Menéndez, autora de 'Ardentía': «A Galicia le falta mucho orgullo por sus antepasados»

La periodista y autora de las novelas de Ardentía Lola López publica su segunda novela tras el éxito que tuvo el libro sobre la historia de A Coruña, su ciudad natal. Este viernes firma ejemplares en la librería Lume.

¿Cómo nació la idea de crear la saga Ardentía ?

Nació porque soy periodista de profesión y me gustan mucho los archivos, sobre todo la prensa de época. La primera novela surgió cuando encontré, en un anticuario, unas imágenes de la Virgen del Rosario de A Coruña. Una estampita hablaba de la procesión de 1854 y empecé a investigar. Me salió todo el tema del cólera. Pensé que me encantaría escribir sobre eso y así lo hice.

¿Hubo algún punto de inflexión personal que le hizo dar el paso de lanzarse a publicar?

Sí, con el fallecimiento de mi padre. Él siempre me insistía: «¿Cuándo vas a escribir?», y cuando falleció, dije: vale, no lo he hecho todavía. Ese fue el momento en que decidí que tenía que hacerlo ya, porque si no lo hacía en ese momento, no lo haría nunca.

¿Qué es lo que busca el lector en sus libros?

Quiero contar los acontecimientos que más han marcado la identidad de pueblos y ciudades de Galicia. Hago como Galdós con sus Episodios Nacionales, pero los míos son regionales y con un punto de fantasía, los viajes en el tiempo. Son ficción histórica. Llevo personajes actuales de viaje a esos acontecimientos para que los vivan desde dentro. Si quieren saber la historia de A Coruña acuden a Ardentía 1854. De hecho ya me ha llegado que mucha gente va por la ciudad corroborando todo lo que digo en la novela, las placas, fuentes o iglesias de las que escribo.

¿Qué tipo de responsabilidad siente al reinterpretar momentos reales de la historia?

Lo que pretendo es que la gente se sienta orgullosa de su historia. Quiero que todo el mundo tenga un libro que cuente la identidad de su comarca. Son libros muy fáciles de leer, que te hacen sentir orgullo, de por qué Galicia es como es. Aunque tenga fantasía cuento la historia real que pasó.

Pone el foco en el orgullo de la gente. ¿Cree que hay un desconocimiento del pasado?

Efectivamente, yo creo que la gente lo desconoce totalmente. A Galicia en general le falta mucho orgullo por lo que hicieron nuestros antepasados. Nos falta conocer nuestra historia. Por ejemplo, el tema de la patrona de A Coruña, la Virgen del Rosario. Damos más importancia a San Juan. Si la gente conociera la historia, lo que pasó esos días durante la invasión de los ingleses, se celebraría la patrona muchísimo más.

¿Qué significa Galicia y, en especial, A Coruña para usted?

Significa un motivo de orgullo. Yo estoy muy orgullosa de ser coruñesa y gallega. El orgullo de verdad tiene que estar en las personas, en lo que hicieron ellas. Es lo que intento contar en estas novelas. El sacrificio de los antepasados.

¿Cree que su experiencia de periodista le sirvió para construir estas novelas históricas?

Sin duda. Todas las novelas de Ardentía llevan como columna vertebral la prensa de la época. Además, trabajé 25 años en televisión y cine. Si no hubiese pasado por mis manos tanto guion, no habría sabido escribir estas novelas. Son muy televisivas, tienen muchos giros en la acción y enganchan mucho al lector por eso.

¿Tiene ya un mapa de los episodios que planteará en el resto de la saga?

Tengo previsto un número de libros. Sé qué acontecimientos voy a contar, pero hay una trama arco que se desarrolla a lo largo de toda la saga. Cada novela es autoconclusa. Ahora mismo ya estoy escribiendo el tercer libro. Ya he tratado A Coruña, A Costa da Morte y ahora la nueva novela se centrará en la zona de Vigo.

Además de escribir, ¿sigue haciendo presentaciones?

Sí. Hago presentaciones que son un viaje en el tiempo para los asistentes. Les enseño cómo vivía la gente de la época de la novela: cómo se vestía, qué comían o qué música escuchaban. Cualquier colegio o instituto que quiera una presentación, se puede poner en contacto conmigo.