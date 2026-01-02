El Parque del Observatorio de A Coruña abrirá "en unas semanas", cuando crezca la hierba

El Concello de A Coruña avanza con las tareas de acondicionamiento del parque del Observatorio, en el que, señala, ya se han preparado espacios de ocio habilitados junto a la calle Canceliña, que "próximamente se abrirán a la ciudadanía". No hay fecha para que la zona verde, reclamada desde hace décadas por los vecinos del Agra do Orzán, se abra a la ciudadanía, aunque el Ayuntamiento estima que será en unas semanas. La alcaldesa, Inés Rey, señala que el parque sigue vallado "con el objetivo de no obstaculizar el crecimiento del césped en las superficies que se adecuaron como áreas verdes". Las semillas se plantaron con el otoño ya avanzado y, según el Concello, es "fundamental" evitar que se pise el suelo mientras crece la hierba.

El Concello firmó el año pasado un acuerdo con Aemet para recibir la superficie, después de años de retrasos, y, según indica el Ayuntamiento, el siguiente paso fue adaptar los nuevos vallados interiores alrededor del edificio del Observatorio. En el último tercio de 2025 se demolieron los muros perimetrales. La alcaldesa afirma que el Concello trabaja para que la apertura "sea lo más pronto posible, con toas las garantías", pero habrá que esperar "unas semanas más" hasta que aparezca el césped y acaben las tareas de las zonas verdes. Entre las plantas que se ubicaron están siete abedules, que se suman a otros árboles más maduros de otras especies que estaban presentes, como un metrosidero.