El PP pide una sesión de la comisión especial del Mundial por su ausencia de las cuentas
Denuncia que el presupuesto de 2026 no incluye «ni un euro» para la reforma del estadio de Riazor
El presupuesto de 2026, pactado entre PSOE y BNG, no incluye fondos ligados a preparar a la ciudad para ser sede del Mundial 2030, y el grupo municipal del PP reclama una reunión de la comisión especial de seguimiento sobre la preparación de la ciudad para el evento deportivo pues no hay «ni un euro para el proyecto ni para la obra» del estadio de Riazor. Los populares ya presentaron una moción para pedir una reunión en el pleno de diciembre, antes de que se conociesen las cuentas, que fue aprobada por unanimidad.
Según señala el portavoz local del PP, Miguel Lorenzo, los presupuestos de 2025 incluyeron una partida de 1,5 millones para redactar un proyecto de reforma del estadio y su perímetro, con la previsión de gastar otros dos millones este año. Pero ahora, «ha desaparecido», y «sin proyecto no hay obra y sin obra no hay Mundial», indica el PP.
Los populares afirman que «es el momento de ser valientes y contar la verdad a los coruñeses», y señalan que «somos la única sede que no ha empezado las obras», por lo que reclaman a la alcaldesa, Inés Rey, que diga si la presencia en A Coruña del Mundial «va a ser una realidad o no». «Tenemos una fecha en la que nos van a examinar de modo definitivo: septiembre de 2026», remachan.
- Javier Facal: «Se me encoge el corazón cuando entro en A Mundiña»
- Año nuevo en A Coruña: 2026 arranca con las estampas de cada 1 de enero
- Los nuevos contenedores de aceite y ropa de A Coruña solo podrán abrirse con tarjeta
- El Concello de A Coruña estudia imponer sanciones a la empresa del mercado navideño por incumplimientos
- A Coruña tendrá seis días más de huelga de transporte en enero, que apunta a indefinida
- Reabierto el Aeropuerto de A Coruña tras desviarse y retrasarse vuelos por la presencia de jabalíes en pista
- Más deserciones en el mercadillo navideño de María Pita: «Para mí ya fue suficiente»
- Felicitas Ramos (84), vecina de A Coruña y usuaria del servicio de teleasistencia de Cruz Roja: «Todos necesitamos compañía»