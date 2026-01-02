El PP pide una sesión de la comisión especial del Mundial por su ausencia de las cuentas

El presupuesto de 2026, pactado entre PSOE y BNG, no incluye fondos ligados a preparar a la ciudad para ser sede del Mundial 2030, y el grupo municipal del PP reclama una reunión de la comisión especial de seguimiento sobre la preparación de la ciudad para el evento deportivo pues no hay «ni un euro para el proyecto ni para la obra» del estadio de Riazor. Los populares ya presentaron una moción para pedir una reunión en el pleno de diciembre, antes de que se conociesen las cuentas, que fue aprobada por unanimidad.

Según señala el portavoz local del PP, Miguel Lorenzo, los presupuestos de 2025 incluyeron una partida de 1,5 millones para redactar un proyecto de reforma del estadio y su perímetro, con la previsión de gastar otros dos millones este año. Pero ahora, «ha desaparecido», y «sin proyecto no hay obra y sin obra no hay Mundial», indica el PP.

Los populares afirman que «es el momento de ser valientes y contar la verdad a los coruñeses», y señalan que «somos la única sede que no ha empezado las obras», por lo que reclaman a la alcaldesa, Inés Rey, que diga si la presencia en A Coruña del Mundial «va a ser una realidad o no». «Tenemos una fecha en la que nos van a examinar de modo definitivo: septiembre de 2026», remachan.