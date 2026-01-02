Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la única candidata para arreglar el techo del teatro Rosalía de Castro, y no es de A Coruña

La mesa de contratación propone asignarle el contrato de la obra a la única licitadora

Edificio del teatro Rosalía de Castro.

Edificio del teatro Rosalía de Castro. / CARLOS PARDELLAS

Enrique Carballo

A Coruña

La empresa ferrolana Prosema Noroeste ha sido la única que se ha presentado al concurso abierto por el Ayuntamiento de A Coruña para mejorar la cubierta del teatro Rosalía de Castro. La mesa de contratación ha propuesto por unanimidad darle el contrato de la obra, que la compañía se ofrece a realizar por 318.000 euros sin contar el IVA. El precio de partida eran 342.500, pero presentó rebajas. Además, la mesa valoró la parte técnica de su oferta con 23,40 puntos, sobre un máximo de 25.

Los trabajos buscan corregir los problemas de filtraciones de la instalación. Parte de la cubierta se desprendió por un temporal y se repuso en 2014, pero el tejado presenta perforaciones y problemas con un estado «muy deficiente», según el Concello, que no hace viable reparar su parte exterior. Así, se añadirá una sobrecubierta de zinc sobre algo más de la mitad del techo, unos 908 metros cuadrados. La cubierta actual no se retirará.

