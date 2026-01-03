El Ayuntamiento de A Coruña y una constructora tardan 23 años en cerrar una operación urbanística en Visma

La complejidad que ha supuesto la tramitación del polígono urbanístico de San Pedro de Visma queda plasmada en el tiempo transcurrido desde que se acordó la permuta de una parcela de propiedad municipal en esos terrenos hasta que ha podido hacerse efectiva. El Plan Parcial del denominado Sector S-2 fue aprobado por el pleno del Concello el 8 de febrero de 2002, pero las obras de urbanización de las fincas sobre las que se construirán 3.600 viviendas no comenzaron hasta agosto de 2024.

Una suerte parecida ha corrido el intercambio de suelo que se acordó pocos meses después de que se diera luz verde a esta iniciativa urbanística, ya que fue en septiembre de 2002 cuando la Comisión de Gobierno, nombre que entonces recibía lo que hoy es la Junta de Gobierno Local, acordó permutar con la inmobiliaria Costa Coruña la parcela de 5.776 metros cuadrados que poseía en Nostián por otra en San Pedro de Visma en la que el Concello disponía de una edificabilidad residencial de 1.819 metros cuadrados.

La razón de esta operación era que el Concello precisaba de los terrenos en Nostián para instalar un equipamiento para los vecinos, por lo que propuso a Costa Coruña intercambiarlos por otros de su propiedad en Visma que procedían de los que los dueños del suelo en el polígono debían ceder a la administración municipal. La parcela de Nostián pasó a manos del Concello, que creó en ese lugar un pequeño parque con juegos para los niños y una cancha de chave, pero la entrega de la de Visma quedó condicionada al desarrollo del polígono, cuyo proyecto de compensación, que establece la aportación que debe hacer cada propietario para costear los gastos de urbanización de los terrenos, no se aprobó hasta 2003, lo que impidió que fuese entregada.

Hasta 2011 no se fijaron las cantidades concretas que debía aportar cada propietario del polígono de Visma, que en el caso de la parcela cedida fue de 113.232 euros y cuyo abono en este caso correspondía a la empresa con la que se acordó su transmisión. Pero para entonces se habían producido cambios relevantes en la permuta, la primera de las cuales fue que Costa Coruña acordó en junio de 2008 ceder a la inmobiliaria Llaco la edificabilidad que le debía ser entregada en Visma.

Esa empresa decidió luego en 2020 cancelar una hipoteca mediante la cesión de la parcela a la sociedad HI Arrendamientos y Cesiones, pero ese mismo año fue vendida a CYA Inversiones XXI, en cuyo poder permanece, aunque sin que se haya materializado a efectos legales. Al no haberse hecho efectiva la permuta, la inmobiliaria no había pagado los gastos de urbanización y se acumularon durante trece años recargos de apremio e intereses de demora a la cantidad inicial, de forma que la deuda llegó a los 194.191 euros.

El Concello razona ahora que cobrar esa suma sin haberse entregado la edificabilidad supondría un «enriquecimiento injusto de la Administración», por lo que en 2024 acordó reclamar a CYA Inversiones XXI únicamente los 113.232 euros por los gastos de urbanización, además de 23.778 euros por el IVA que está obligada a abonar por la permuta.

Ahora tan solo queda que la operación se lleve a término para poner punto final a un proceso que habrá tardado 23 años en hacerse realidad, cuando las obras de urbanización llevan en marcha desde agosto de 2024, aunque todavía no ha comenzado la construcción de los edificios.