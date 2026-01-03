Bonos especiales en el aparcamiento de la Fábrica de Tabacos durante las rebajas

El Concello y la empresa concesionaria del aparcamiento de la Fábrica de Tabacos, Telpark, colaboran en la puesta en marcha de una campaña destinada al comercio y la hostelería local para favorecer el estacionamiento de vehículos durante las rebajas. Desde el próximo miércoles 7 hasta final de mes, se podrá estacionar en este parking durante 12 horas por 1,99 euros con los bonos Multipass, disponibles en modalidades de 5, 10 y 20 usos.

La promoción pondrá a disposición de los usuarios 620 plazas en el aparcamiento de Tabacos con bonos especiales que se podrán adquirir a través de la aplicación Telpark. Los usuarios del bono Multipass tendrán además un 30% de descuento en la recarga de vehículos eléctricos aplicable en todos los aparcamientos de Telpark con recarga eléctrica hasta el 30 de junio. Los pases permitirán entrar y salir del aparcamiento mediante la lectura digital de matrícula, que podrá ser modificada de forma flexible desde la propia aplicación.

Además de apoyar al pequeño comercio y la hostelería de la ciudad, la iniciativa busca disminuir la congestión de tráfico en el centro urbano durante estas fechas, en coincidencia con el periodo de rebajas.