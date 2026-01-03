La brecha salarial de género cae a la mitad en A Coruña, pero es la mayor de las ciudades gallegas

La brecha salarial sigue existiendo, y los coruñeses empleados por cuenta ajena cobran un 19,2% más por hora de trabajo que las vecinas de la ciudad en la misma situación, según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística, de 2023. La diferencia ha caído a la mitad en poco más de una década, pues en 2012 la disparidad de salarios era del 40,5%, pero, siempre según los datos del organismo estadístico de la Xunta, se incrementó en los últimos años y sigue siendo la mayor de las ciudades gallegas. En 2021 se llegó al punto más equitativo, con una ventaja en favor de los varones de algo más del 14,5%, pero la brecha se ha ido acrecentando debido a que, con la salida de la crisis del covid, los sueldos de los hombres han aumentado más que los de las mujeres en la ciudad. Por contra, en el conjunto de Galicia la subida ha sido equitativa.

Y es que la tendencia a la igualdad se debió, sobre todo, a que los salarios de los hombres permanecieron congelados durante la década pasada. En 2012 los varones cobraban, de media, 11,1 euros por hora trabajada, una cifra que fue menor en la mayoría de los años siguientes. En 2019, a las puertas del covid, la cifra era la misma que en 2012, si bien realmente representa un menor poder adquisitivo, ya que durante este periodo hubo inflación una inflación del 3,9%.

Y los salarios de las mujeres sí fueron subiendo. En 2012 el sueldo por hora era de 7,9 euros, y en la mayoría de años siguientes hubo incremento. En 2019 había alcanzado los 9,4 euros la hora, casi un 19% más. Sumado a la congelación de los sueldos de los hombres, esto llevó a que la brecha de salario por sexo se redujese hasta poco más que el 18%, algo más baja que en el dato más reciente.

En 2020 la pandemia impactó a la economía y los salarios de los hombres cayeron en 20 céntimos la hora, mientras que los de las mujeres lo hacían en medio euro, con lo que la brecha volvió a agrandarse. Pero en 2021 los salarios de las mujeres se recuperaron, mientras los que los hombres no lo hacían, y quedaron respectivamente en 9,5 y 10,9 euros la hora: la situación más igualitaria desde que existen datos de salarios por sexo.

Los años 2022 y 2023 fueron de mejora económica e inflación, lo que se tradujo en un incremento de los salarios: pero la recuperación benefició sobre todo a los hombres, con el cisma entre sexos creciendo de manera paulatina. Los sueldos de los hombres coruñeses subieron un 13,8% entre 2021 y 2023, mientras que los de las mujeres un 9,5%, lo que ha vuelto a agrandar la diferencia de salarios. Ellos reciben 12,4 euros por hora, y ellas, apenas 10,4.

En el conjunto de Galicia no ocurrió lo mismo, y la brecha salarial ha ido descendiendo de manera lenta pero constante en la última década. Los asalariados gallegos ingresaban un 27,5% más que las mujeres en 2012, y esta diferencia bajó casi todos los años hasta el 13% de 2023, la disparidad más baja de la serie estadística. Hubo un pequeño incremento en 2022, pero entre 2021 y 2023, en conjunto, los salarios femeninos crecieron un poco más que los de los hombres, un 10,8% frente a un 10,6%.

Esta tendencia ha dejado a A Coruña con los salarios medios más altos de las siete urbe gallegas debido a que los sueldos masculinos son los más elevados. Los femeninos, en cambio, quedan algo por debajo de Vigo. Y la ciudad es la más desigual por sexo, tanto en 2012 como en 2023. En Vigo, la diferencia de salarios en favor de los hombres bajó desde el 24% a apenas el 7,5%, mientras que en Ourense la brecha es del 6,3%. En Pontevedra los asalariados varones cobran un 9% más que las mujeres, mientras que la cifra en Lugo sube al 9,8%. Las brechas más semejantes a las de A Coruña son las de Ferrol (13,5%) y Santiago (14,6%, aunque ambas quedan a distancia del 19,2% de la ciudad.

Diferencia por edad y sector

La remuneración de los trabajadores coruñeses es de 11,4 euros por hora, pero, además de por sexo, presenta importantes oscilaciones por edad, sector y tipo de contrato. Los trabajadores a jornada completa reciben 12 euros por hora, frente a los 8,8 de los empleados a tiempo parcial, y los asalariados con contrato indefinido ganan 11 euros por hora trabajada mientras que los temporales 10,8.

El salario va subiendo por franja de edad: desde los 8,8 entre los 16 y 35 años a los 12,3 para los que tienen 55 años o más. Entre los 35 y los 45 el sueldo medio es de 11,6 euros/hora, y en la década siguiente sube a 12,2.

Por tipo de actividad, las mayores remuneraciones se consiguen en las actividades financieras y de seguros, 19,5 euros por hora, mientras que en la industria manufacturera se cobran 17,6. Los empleados del sector energético reciben 13,9 euros por hora, que bajan a 13,2 entre el personal de información y comunicaciones. Los empleados en actividades sanitarias, de servicios sociales y ligados a la administración pública alcanzan los 12,2 euros, también por encima de la media. Bajo el promedio queda la construcción, con 10,7 euros por hora, y el sector del comercio y los talleres de reparación, con 9,3.

Los trabajadores de actividades inmobiliarias, profesionales, científicas, técnicas, así como administrativas y auxiliares, reciben 8,9 euros por hora trabajada, y los de hostelería, almacenes y transporte 8,8 euros. El sector de actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, que engloba también a otros servicios, queda en 8,7.