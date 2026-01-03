Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un exdeportivista brilla en la Copa de África
El Campo da Leña acoge mañana el primer mercado ecológico del año

El Concello organizará doce en tres puntos hasta el mes de abril

RAC

A Coruña

El primer mercado sostenible al aire libre del año abre este domingo en el Campo da Leña, según la programación municipal que ha hecho pública el Concello para los meses de enero a abril. En el primer cuatrimestre del año el Ayuntamiento organizará doce en diversos puntos, y el segundo se celebrará el 11 de enero en Tabacos. El 18 de enero volverá al Campo da Leña, que, en total, suma ocho de las doce citas de estos cuatro meses.

La plaza será también la ubicación del mercado del 1 de febrero, y siete días más tarde habrá una nueva sesión en la plaza de Vigo. El 15 de febrero vuelve al Campo da Leña, donde estará también el 1 de marzo. El 8 de ese mes los puestos volverán a Tabacos, y el 15 estarán de nuevo en el Campo da Leña.

Este será también la ubicación de dos de los mercados de abril, los de los días 5 y 19. El del 12 se realizará en la plaza de San Cristovo, en el barrio de Os Mallos. La concejala de Empleo, Comercio y Mercados, Diana Cabanas, señala que el Gobierno local tiene un «empeño especial» en llevar a todos los barrios de la ciudad iniciativas como estas, en las que se ofrecen productos de pequeños comerciantes y de economía circular.

