Cuenta atrás para la Cabalgata de Reyes Magos A Coruña: cortes de tráfico y dispositivo de seguridad

Los Reyes Magos ya están cerca de desplegar su Cabalgata para desfilar con sus trece carrozas, 500 figurantes y 170 artistas de 16 compañías que repartirán 7,5 toneladas de caramelos este próximo lunes, 5 de diciembre, por las calles de A Coruña. Como novedad, a la tradicional carroza de los bomberos, este 2026 se suma un tren de la Policía Local para acompañar a sus Majestades de Oriente, además de tres carrozas municipales y otras siete de entidades colaboradoras. Habrá más de 200 profesionales de seguridad entre Policía Local, Protección Civil y Servicios Sanitarios, que se distribuirán en 76 puntos a lo largo de todo el recorrido. En total, todo el dispositivo estará integrado por más de 1.200 personas.

Integrantes de compañías artísticas en la Cabalgata de Reyes en A Coruña. / Carlos Pardellas

Este año, el recorrido comenzará en la calle Revolución Francesa, en el barrio de Vioño, y se prolongará unos 4,4 km hasta su llegada a la plaza de María Pita, previa actuaciónde Pulpiño Viascón sobre las 19.00h. La Cabalgata saldrá a las 17.30h para desfilar por la calle Igualdade, ronda de Outeiro, Alcalde Pérez Ardá, Avenida Santiago Rey Fernández-Latorre, Cuatro Caminos, cuesta de la Palloza, avenida Primo de Rivera, Linares Rivas, Cantón Grande, avenida de la Marina, avenida de Montoto, Puerta Real, María Barbeito y finalmente, la plaza de María Pita. En esta web, puede consultarse un mapa interactivo del recorrido ilustrado con pictogramas.

Dispositivo de tráfico

Con motivo de los preparativos para la Cabalgata de Reyes, desde la medianoche del domingo 4 no estará permitido estacionar en las calles Revolución Francesa, Igualdade, Pérez Ardá (en el margen derecho), avenida Fernández Latorre, cuesta de la Palloza (margen derecho) y Primo de Rivera (margen izquierdo). A lo largo del itinerario, se instalarán cuatro puntos de asistencia sanitaria en Pérez Ardá, Primo de Rivera, plaza de Ourense, Manuel Casás (con ambulancia medicalizada) y María Pita. También habrá un dispositivo de tráfico para reducir al mínimo los cortes de circulación:

Entrada a la estación de autobuses : será uno de los puntos especialmente sensibles. En Pérez Ardá, se establecerá el paso de autocares desde Salgado Torres y con salida hacia avenida de Chile.

: será uno de los puntos especialmente sensibles. En Pérez Ardá, se establecerá el paso de autocares desde Salgado Torres y con salida hacia avenida de Chile. Plaza de Ourense : se mantendrá abierto el tráfico en sentido entrada y salida

: se mantendrá abierto el tráfico en sentido entrada y salida Acceso a Alfonso Molina desde Linares Rivas: se habilitará un carril por sentido.

desde Linares Rivas: se habilitará un carril por sentido. Todas las calles del recorrido permanecerán cerradas durante el paso de la Cabalgata y se irán abriendo de forma paulatina tras el paso de la comitiva y del público asistente.

durante el paso de la Cabalgata y se irán abriendo de forma paulatina tras el paso de la comitiva y del público asistente. También Avenida de Arteixo se cerrará para evitar incidencias, así como el acceso peatonal en el tramo que va de Entrejardines al Obelisco por motivos de seguridad.

Una Cabalgata diversa e inclusiva

El Concello incorporará medidas para que todos disfruten de la Cabalgata en igualdad de condiciones. Gracias a la colaboración con ENKI, en el teatro Colón se instalará un puesto de préstamo de cascos de reducción de ruido para facilitar que niños y niñas con trastorno del espectro del autismo y con dificultades en el procesamiento sensorial puedan disfrutar plenamente de la Cabalgata.

Ya en las últimas ediciones, se incorporaron medidas para fomentar la participación de personas con diversidad funcional, con zonas accesibles y espacios prioritarios para personas con movilidad reducida en puntos estratégicos del recorrido, así como zonas sin ruido pensadas para personas con hipersensibilidad auditiva.