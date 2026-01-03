La Diputación aporta 2 millones para la promoción económica pública y privada

La Diputación acaba de aprobar un programa de subvenciones para la realización de actividades de promoción económica en 2026, que se divide en dos líneas: una dirigida a entidades y asociaciones empresariales sin anónimo de lucro y otra para Ayuntamientos con menos de 50.000 habitantes. La primera, con un presupuesto de 975.000 euros, está abierta a colegios profesionales, asociaciones y federaciones empresariales y cámaras de comercio presentes en la provincia, y ofrece ayudas de entre 1.500 y 21.000 euros por proyecto.

La subvención cubrirá entre el 20 y el 60% del presupuesto de la actividad, que puede dirigirse a eventos como ferias, jornadas, campañas de dinamización comercial o eventos de interés turístico. El plazo de presentación abre a las 08.00 horas del 16 de enero y acaba a las 14.00 horas del 16 de febrero, y tanto la solicitud como la tramitación del procedimiento se deberán realizar exclusivamente por vía telemática, a través de la plataforma SUBTEL que está accesible en la sede electrónica de la Diputación.

Las ayudas para Ayuntamientos, dotada con 1.025.000 euros, dará subvenciones de entre 3.000 y 30.000 euros por Concello, financiando los mismos porcentajes de la inversión que en la línea dirigida a entidades privadas. Las actuaciones subvencionables incluyen campañas de dinamización del comercio y la hostelería, ferias y fiestas de interés turístico, acciones promocionales y actividades de apoyo al tejido económico local.

Candidatura a los Deporte

La entidad provincial abrió este viernes el plazo de presentación a los IV Premios do Deporte Deputación da Coruña. Acabará a las 14.00 horas del 30 de enero, y las solicitudes se tienen que elevar de forma telemática a través de la web de la Diputación.

Podrán presentarse todas las personas físicas o jurídicas que tengan relación o interés en la práctica, promoción y fomento del deporte en la provincia, y se premiará a las que tuvieron logros o contribuciones significativas a lo largo del año 2025. Habrá 15 categorías de galardones.