La Diputación aporta 2 millones para la promoción económica pública y privada
Financiará actividades de colegios profesionales, asociaciones empresariales y cámaras de comercio, así como las de Concellos con menos de 50.000 vecinos
La Diputación acaba de aprobar un programa de subvenciones para la realización de actividades de promoción económica en 2026, que se divide en dos líneas: una dirigida a entidades y asociaciones empresariales sin anónimo de lucro y otra para Ayuntamientos con menos de 50.000 habitantes. La primera, con un presupuesto de 975.000 euros, está abierta a colegios profesionales, asociaciones y federaciones empresariales y cámaras de comercio presentes en la provincia, y ofrece ayudas de entre 1.500 y 21.000 euros por proyecto.
La subvención cubrirá entre el 20 y el 60% del presupuesto de la actividad, que puede dirigirse a eventos como ferias, jornadas, campañas de dinamización comercial o eventos de interés turístico. El plazo de presentación abre a las 08.00 horas del 16 de enero y acaba a las 14.00 horas del 16 de febrero, y tanto la solicitud como la tramitación del procedimiento se deberán realizar exclusivamente por vía telemática, a través de la plataforma SUBTEL que está accesible en la sede electrónica de la Diputación.
Las ayudas para Ayuntamientos, dotada con 1.025.000 euros, dará subvenciones de entre 3.000 y 30.000 euros por Concello, financiando los mismos porcentajes de la inversión que en la línea dirigida a entidades privadas. Las actuaciones subvencionables incluyen campañas de dinamización del comercio y la hostelería, ferias y fiestas de interés turístico, acciones promocionales y actividades de apoyo al tejido económico local.
Candidatura a los Deporte
La entidad provincial abrió este viernes el plazo de presentación a los IV Premios do Deporte Deputación da Coruña. Acabará a las 14.00 horas del 30 de enero, y las solicitudes se tienen que elevar de forma telemática a través de la web de la Diputación.
Podrán presentarse todas las personas físicas o jurídicas que tengan relación o interés en la práctica, promoción y fomento del deporte en la provincia, y se premiará a las que tuvieron logros o contribuciones significativas a lo largo del año 2025. Habrá 15 categorías de galardones.
