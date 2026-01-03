Efemérides de A Coruña en 2026: Del desastre del Urquiola al centenario del Real Club Naútico

Este año 2026, la ciudad celebrará varias efemérides. Algunas trágicas, como el 50 aniversario del desastre del Urquiola, pero otras con motivo de celebración como el centenario del Real Club Náutico.

El ‘Urquiola’ oculta el mar con petróleo.

El Urquiola, ya semihundido / Pinterest

Embarrancó el 12 de mayo de 1976 y murió su capitán. En febrero el ‘Flor da Marola’ perdió tres marineros y en octubre se hundió el ‘Rytterholm’ frente a San Amaro, con otro desaparecido

Los Reyes inauguran la avenida del Ejército.

Fue su primera parada al llegar ala ciudad el 29 de julio de 1976. Don Juan Carlos, ahora rey emérito, descubrió el monolito

Empieza el relleno de la presa de Cecebre.

Presa de Cecebre. / j.roller

La inundación del embalse, situado en la confluencia del Mero y el Barcés y que ahora suministra agua a A Coruña, empezó en abril de 1976

Homenaje a Salvador de Madariaga.

El 22 de julio de 1976 estuvo en la inauguración de la calle con su nombre y al día siguiente en la de la sala municipal de exposiciones en su honor

El Real Club Náutico abre sus puertas.

La sede del Real Club Náutico. / Iago López

En 1926 la entidad deportiva se constituyó para fomentar deportes como la vela, el remo o la natación. Se mantiene un siglo después, con actividades recreativas pero también culturales y sede en la Marina

La ciudad gana un segundo obelisco.

El 2001 empezó en A Coruña con la luz de un nuevo monumento situado en el paseo marítimo, el obelisco Millenium, que costó a las arcas municipales 2,4 millones de euros