Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Venezolanos en A CoruñaAgresión sexual en XuxánMercado de fichajes DeportivoDispositivo para la Cabalgata de Reyes
instagramlinkedin

Efemérides de A Coruña en 2026: Del desastre del Urquiola al centenario del Real Club Naútico

La ciudad conmemora durante este año el aniversario de varios hechos históricos

Accidente del 'Urquiola' en A Coruña.

Accidente del 'Urquiola' en A Coruña. / Pinterest

Enrique Carballo

Este año 2026, la ciudad celebrará varias efemérides. Algunas trágicas, como el 50 aniversario del desastre del Urquiola, pero otras con motivo de celebración como el centenario del Real Club Náutico.

El ‘Urquiola’ oculta el mar con petróleo.

El Urquiola, ya semihundido

El Urquiola, ya semihundido / Pinterest

Embarrancó el 12 de mayo de 1976 y murió su capitán. En febrero el ‘Flor da Marola’ perdió tres marineros y en octubre se hundió el ‘Rytterholm’ frente a San Amaro, con otro desaparecido

Los Reyes inauguran la avenida del Ejército.

Fue su primera parada al llegar ala ciudad el 29 de julio de 1976. Don Juan Carlos, ahora rey emérito, descubrió el monolito

Empieza el relleno de la presa de Cecebre.

Presa de Cecebre.

Presa de Cecebre. / j.roller

La inundación del embalse, situado en la confluencia del Mero y el Barcés y que ahora suministra agua a A Coruña, empezó en abril de 1976

Homenaje a Salvador de Madariaga.

El 22 de julio de 1976 estuvo en la inauguración de la calle con su nombre y al día siguiente en la de la sala municipal de exposiciones en su honor

El Real Club Náutico abre sus puertas.

La sede del Real Club Náutico.

La sede del Real Club Náutico. / Iago López

En 1926 la entidad deportiva se constituyó para fomentar deportes como la vela, el remo o la natación. Se mantiene un siglo después, con actividades recreativas pero también culturales y sede en la Marina

La ciudad gana un segundo obelisco.

El 2001 empezó en A Coruña con la luz de un nuevo monumento situado en el paseo marítimo, el obelisco Millenium, que costó a las arcas municipales 2,4 millones de euros

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Javier Facal: «Se me encoge el corazón cuando entro en A Mundiña»
  2. Año nuevo en A Coruña: 2026 arranca con las estampas de cada 1 de enero
  3. Los nuevos contenedores de aceite y ropa de A Coruña solo podrán abrirse con tarjeta
  4. El Concello de A Coruña estudia imponer sanciones a la empresa del mercado navideño por incumplimientos
  5. A Coruña tendrá seis días más de huelga de transporte en enero, que apunta a indefinida
  6. Reabierto el Aeropuerto de A Coruña tras desviarse y retrasarse vuelos por la presencia de jabalíes en pista
  7. Más deserciones en el mercadillo navideño de María Pita: «Para mí ya fue suficiente»
  8. Felicitas Ramos (84), vecina de A Coruña y usuaria del servicio de teleasistencia de Cruz Roja: «Todos necesitamos compañía»

Efemérides de A Coruña en 2026: Del desastre del Urquiola al centenario del Real Club Naútico

Efemérides de A Coruña en 2026: Del desastre del Urquiola al centenario del Real Club Naútico

Tinho, el concursante más 'koruño' de la historia de 'Operación Triunfo': «Cuando paso tres días trabajando en Madrid, ya necesito volver a A Coruña»

Planes para disfrutar de A Coruña en la recta final de la Navidad

Planes para disfrutar de A Coruña en la recta final de la Navidad

Bonos especiales en el aparcamiento de la Fábrica de Tabacos durante las rebajas

Bonos especiales en el aparcamiento de la Fábrica de Tabacos durante las rebajas

Cuenta atrás para la Cabalgata de Reyes Magos A Coruña: cortes de tráfico y dispositivo de seguridad

Cuenta atrás para la Cabalgata de Reyes Magos A Coruña: cortes de tráfico y dispositivo de seguridad

Venezolanos en A Coruña tras el ataque de Estados Unidos: "Estamos asustados y esperanzados a partes iguales"

Venezolanos en A Coruña tras el ataque de Estados Unidos: "Estamos asustados y esperanzados a partes iguales"

Vecinos impiden el intento de robo de un portátil en la calle Socorro, de A Coruña

Vecinos impiden el intento de robo de un portátil en la calle Socorro, de A Coruña

¿Por qué se ha reabierto la brecha de salarios entre hombres y mujeres en A Coruña?

¿Por qué se ha reabierto la brecha de salarios entre hombres y mujeres en A Coruña?
Tracking Pixel Contents