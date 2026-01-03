Efemérides de A Coruña en 2026: Del desastre del Urquiola al centenario del Real Club Naútico
La ciudad conmemora durante este año el aniversario de varios hechos históricos
Este año 2026, la ciudad celebrará varias efemérides. Algunas trágicas, como el 50 aniversario del desastre del Urquiola, pero otras con motivo de celebración como el centenario del Real Club Náutico.
El ‘Urquiola’ oculta el mar con petróleo.
Embarrancó el 12 de mayo de 1976 y murió su capitán. En febrero el ‘Flor da Marola’ perdió tres marineros y en octubre se hundió el ‘Rytterholm’ frente a San Amaro, con otro desaparecido
Los Reyes inauguran la avenida del Ejército.
Fue su primera parada al llegar ala ciudad el 29 de julio de 1976. Don Juan Carlos, ahora rey emérito, descubrió el monolito
Empieza el relleno de la presa de Cecebre.
La inundación del embalse, situado en la confluencia del Mero y el Barcés y que ahora suministra agua a A Coruña, empezó en abril de 1976
Homenaje a Salvador de Madariaga.
El 22 de julio de 1976 estuvo en la inauguración de la calle con su nombre y al día siguiente en la de la sala municipal de exposiciones en su honor
El Real Club Náutico abre sus puertas.
En 1926 la entidad deportiva se constituyó para fomentar deportes como la vela, el remo o la natación. Se mantiene un siglo después, con actividades recreativas pero también culturales y sede en la Marina
La ciudad gana un segundo obelisco.
El 2001 empezó en A Coruña con la luz de un nuevo monumento situado en el paseo marítimo, el obelisco Millenium, que costó a las arcas municipales 2,4 millones de euros
- Javier Facal: «Se me encoge el corazón cuando entro en A Mundiña»
- Año nuevo en A Coruña: 2026 arranca con las estampas de cada 1 de enero
- Los nuevos contenedores de aceite y ropa de A Coruña solo podrán abrirse con tarjeta
- El Concello de A Coruña estudia imponer sanciones a la empresa del mercado navideño por incumplimientos
- A Coruña tendrá seis días más de huelga de transporte en enero, que apunta a indefinida
- Reabierto el Aeropuerto de A Coruña tras desviarse y retrasarse vuelos por la presencia de jabalíes en pista
- Más deserciones en el mercadillo navideño de María Pita: «Para mí ya fue suficiente»
- Felicitas Ramos (84), vecina de A Coruña y usuaria del servicio de teleasistencia de Cruz Roja: «Todos necesitamos compañía»