Fibro Visibles, asociación gestada en A Coruña: «Nuestro deseo para 2026 es una Unidad de Fibromialgia en Galicia»

«La puesta en marcha de una Unidad multidisciplinar de Fibromialgia en el Servizo Galego de Saúde (Sergas) es nuestro principal deseo para 2026», resalta Ana Rodríguez, presidenta de la asociación Fibro Visibles, entidad gestada en A Coruña, con sede en esta ciudad [en la segunda planta del Circo de Artesáns , en C/ San Andrés, 36] y más de un centenar de socios «de las cuatro provincias gallegas», sobre una demanda que, insiste, «es una necesidad».

«Resulta llamativo que, siendo Galicia la comunidad autónoma con mayor incidencia de afectados por esta enfermedad, no cuente con ese servicio asistencial, que otras autonomías con menor prevalencia sí tienen», reivindica Rodríguez, quien recuerda que la fibromialgia es una dolencia «con más de 100 síntomas» y, como tal, «debe ser tratada por varios especialistas». «Reumatólogos, neurólogos, psicólogos, psiquiatras, endocrinos... No solamente por uno», considera.

Peregrinaje "de consulta en consulta"

«Tras varias reuniones con la Consellería de Sanidade, se han comprometido a darnos una respuesta en el primer trimestre de este año», resalta la presidenta de Fibro Visibles, quien recuerda que la creación de, al menos, una Unidad multidisciplinar de Fibromialgia en Galicia, que «evite» que los afectados por esa dolencia tengan que «andar peregrinando de un médico a otro», fue una de las medidas recogidas «en el programa electoral del PPdeG en las últimas elecciones autonómicas».

«En julio de 2024, cuando todavía no éramos asociación, mantuvimos un encuentro con el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, para abordar este tema. Después de esa reunión, estuvimos trabajando para conseguir que nos volviesen a recibir en la Consellería, algo que nos costó, y que por fin logramos este pasado 20 de noviembre. En esta ocasión, no nos atendió el conselleiro, sino que fuimos recibidas por la directora y la subdirectora xeral de Planificación y Reforma Sanitaria, Sofía López y Ana Turnes, respectivamente, a quienes tuvimos que volver a explicar la necesidad de esa Unidad», sostiene.

«Al principio, ellas defendían que nuestra enfermedad podría ser tratada desde la Atención Primaria. Sin embargo, nosotras les expusimos la situación que están viviendo nuestros socios, lo que todos ellos nos trasladan, desde sus distintas poblaciones y provincias (lo cual significa que es algo generalizado), ya como asociación», prosigue la presidenta de Fibro Visibles, quien advierte de que los afectados por la fibromialgia se encuentran con «muchos facultativos» del primer nivel asistencial «que desconocen (o que no conocen lo suficiente)» su dolencia y que, por tanto, «no pueden» darles «ninguna opción».

Atención multidisciplinar y "coordinada"

«Y si ya te encuentras con un médico de Primaria que no entiende la enfermedad o que no cree, entre comillas, en ella, difícilmente te va a derivar a un especialista», apunta Rodríguez, quien, «sin cuestionar la buena formación» de esos profesionales, hace hincapié en que el abordaje de la fibromialgia «requiere de varios especialistas» que «trabajen de forma coordinada» y ofrezcan a los afectados «una atención única».

Integrantes de Fibro Visibles, en el local cedido por el Concello en el Circo de Artesanos. / Carlos Pardellas

«Por eso es tan necesaria la creación de al menos una Unidad multidisciplinar en Galicia. Esto es lo que volvimos a exponerle a Sanidade en nuestra última reunión, a la que llevamos bastante información. Les hablamos, por ejemplo, de la Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor de Valladolid, donde ya han sido tratados entre 3.000 y 4.000 pacientes; les trasladamos los datos de incidencia de la fibromialgia del Instituto Nacional de Estadística (INE); y les explicamos qué se hace en la Unidad del Dolor de aquí, y que no hay nada en concreto para nosotros en ella», especifica.

Recogida de firmas en 'Change.org'

«Además, les entregamos las cerca de 6.000 firmas que respaldan ya la puesta en marcha de una Unidad multidisciplinar de Fibromialgia en Galicia, recogidas a través de la plataforma Change.org. Y, por supuesto, les recordamos que su creación figuraba entre la medidas recogidas en el programa del PPdeG en las últimas elecciones autonómicas», agrega la presidenta de Fibro Visibles, quien incide en que, durante este último encuentro, las representantes de Sanidade «se comprometieron» a ofrecerles «una respuesta durante el primer trimestre» del nuevo año. Entretanto, reitera, desde la asociación seguirán «trabajando, dando visibilidad a la fibromialgia, concienciando a la sociedad y luchando para conseguir esa Unidad, sea «en el punto que sea de Galicia», ya que «es muy necesaria».