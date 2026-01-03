Muere una mujer en A Coruña tras caer a la carretera y ser atropellada por un coche
Los hechos ocurrieron a las 20.00 horas en la ronda de Outeiro
Una mujer falleció este sábado en A Coruña tras ser atropellada por un coche. Los hechos ocurrieron a las 20.00 horas de este sábado en la ronda de Outeiro con Manuel Deschamps.
Según informan fuentes policiales, la fallecida iba atravesando por la mediana, pero perdió el equilibrio, por causas que todavía se desconocen, y cayó a la carretera.
El coche no pudo reaccionar a tiempo y atropelló a la mujer, que falleció en el acto. Aunque no está confirmada la edad de la mujer, parece ser que se trataba de una persona de mediana edad.
