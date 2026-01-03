Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere una mujer en A Coruña tras caer a la carretera y ser atropellada por un coche

Los hechos ocurrieron a las 20.00 horas en la ronda de Outeiro

Ambulancia del 061 en el Hospital de A Coruña.

Ambulancia del 061 en el Hospital de A Coruña. / VICTOR ECHAVE

Adrián Lede

Una mujer falleció este sábado en A Coruña tras ser atropellada por un coche. Los hechos ocurrieron a las 20.00 horas de este sábado en la ronda de Outeiro con Manuel Deschamps.

Según informan fuentes policiales, la fallecida iba atravesando por la mediana, pero perdió el equilibrio, por causas que todavía se desconocen, y cayó a la carretera.

El coche no pudo reaccionar a tiempo y atropelló a la mujer, que falleció en el acto. Aunque no está confirmada la edad de la mujer, parece ser que se trataba de una persona de mediana edad.

