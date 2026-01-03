Nochevieja deja un zapato sin dueño

En las fiestas nocturnas son habituales las pérdidas, que van desde bolsos y abrigos hasta la dignidad u otras cuestiones que callamos por pudor. En el césped de la medianera de Juana de Vega podíamos ver este viernes un zapato, probablemente perdido en la Nochevieja. Difundimos el aviso para que su propietario se reúna con la persona con la que bailó antes de perderlo, ya que creemos que esta la considera su único amor verdadero, probablemente pueda incorporar un reino al patrimonio matrimonial (¿en forma de gananciales?) y no es de recibo darle plantón mientras se estaba comiendo las uvas y luego hacer ghosting. Absténganse hermanastros del dueño de ambos sexos.