Planes para disfrutar de A Coruña en la recta final de la Navidad

La agenda de la Navidad en A Coruña encara sus últimos días pendiente de los Reyes Magos. Mientras los coruñeses cuentan las horas para la salida de la Cabalgata, el próximo lunes 5 a las 17.30h desde Vioño con un operativo que contará con más de 1.200 implicados, sus Majestades de Oriente recorren ya diversas localizaciones de la ciudad para encontrarse con los más pequeños, escuchar sus deseos y recoger sus cartas. En el Palacio Municipal de María Pita estarán hasta el domingo 4 en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas, donde recogerán las peticiones de los niños con la ayuda de sus pajes.

Tras visitar este sábado los centros cívicos de Os Mallos y Novo Mesoiro y reunirse con las asociaciones vecinales de O Ventorrillo, A Zapateira, Adormideras y Bens, este domingo 4, víspera del gran desfile de carrozas, los Reyes Magos estarán en los centros cívicos de la Ciudad Vieja (16.30) y San Pedro de Visma (17,30). También visitarán a las asociaciones de vecinos de Nostián, el barrio de las Flores, Mesoiro y Vío desde las 17.00 horas. Su magia llegará además al centro comercial Marineda City. Melchor, Gaspar y Baltasar se reunirán con los más pequeños en la plaza Emilia Pardo Bazán de 17.00 a 21.00 horas.

Los Reyes Magos reciben las cartas y peticiones de los niños en el Palacio Municipal de María Pita. / Carlos Pardellas

La oferta de ocio y actividades en A Coruña en la recta final de la Navidad incluye planes como la visita al Belén Municipal, que seguirá abierta hasta el martes 6, y la pista de hielo que estará hasta el 1 de febrero en el muelle de la Batería. Hasta el 11 de enero, en periodo vacacional, su horario será de 11.00 a 23.00 horas, excepto el martes 6, que abrirá de 18.00 a 23.00 horas. Con la vuelta al horario escolar, abrirá por las tardes, de 16.45 a 21.30 horas, salvo los viernes que el cierre se extiende hasta las 22.15 horas. También los fines de semana el horario se amplía: de 11.00 a 23.00 horas. Por las mañanas, el acceso se reservará a centros escolares.

Los últimos días de la agenda navideña en A Coruña sonarán además con su propia banda sonora. El próximo domingo 11, el proyecto educativo ‘Chorus’ reunirá a más de 700 músicos profesionales, cantantes, profesores y estudiantes en el Coliseum, en un espectáculo en el que participarán instituciones como la Orquestra Sinfónica de Galicia (OSG), la Xoven Orquestra y una red de coros infantiles y juveniles entre los que destacan el Coro Gaos, el Coro MiniGaos y el Coro Infantil del Conservatorio Profesional de A Coruña. Al despliegue orquestal, se unirán las voces de Rosa Cedrón, Carolina Rubirosa, Gandy, Carlos Tojeiro, Eva B y Tinho para interpretar piezas icónicas de películas de Disney como Hércules, Toy Story o Frozen, además de versiones de Michael Jackson, Lionel Richie y Coldplay.