La Policía detiene a un hombre por una agresión sexual a una menor en un ascensor de Xuxán, en A Coruña

La Policía Local detuvo de madrugada al presunto autor de unos tocamientos a una chica menor de edad en un ascensor de un edificio del barrio de Xuxán, en A Coruña. De acuerdo con fuentes cercanas, la supuesta agresión sexual se produjo en la madrugada de este sábado, de los que se alertó a la Policía.

Según señalan las mismas fuentes, una patrulla del 092 detuvo al hombre en los alrededores. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación, y, a las 13.00 horas de este sábado, el supuesto autor no había pasado a disposición judicial, algo que podría producirse el domingo o lunes.

El Estado todavía no ha facilitado las estadísticas de criminalidad para todo el año 2025, pero, de acuerdo con los datos entre enero y septiembre, en el municipio de A Coruña se registraron un total de 74 delitos contra la libertad sexual, es decir, algo más de ocho al mes o unos dos a la semana. De estos, 17 fueron agresiones con penetración. La cifra de delitos sexuales subió un 51% con respecto a los mismos meses de 2024, en los que se registraron 49 casos.