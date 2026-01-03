La Policía detiene a un hombre por una agresión sexual a una menor en un ascensor de Xuxán, en A Coruña
El 091 investiga los hechos, que ocurrieron en la madrugada de este sábado
La Policía Local detuvo de madrugada al presunto autor de unos tocamientos a una chica menor de edad en un ascensor de un edificio del barrio de Xuxán, en A Coruña. De acuerdo con fuentes cercanas, la supuesta agresión sexual se produjo en la madrugada de este sábado, de los que se alertó a la Policía.
Según señalan las mismas fuentes, una patrulla del 092 detuvo al hombre en los alrededores. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación, y, a las 13.00 horas de este sábado, el supuesto autor no había pasado a disposición judicial, algo que podría producirse el domingo o lunes.
El Estado todavía no ha facilitado las estadísticas de criminalidad para todo el año 2025, pero, de acuerdo con los datos entre enero y septiembre, en el municipio de A Coruña se registraron un total de 74 delitos contra la libertad sexual, es decir, algo más de ocho al mes o unos dos a la semana. De estos, 17 fueron agresiones con penetración. La cifra de delitos sexuales subió un 51% con respecto a los mismos meses de 2024, en los que se registraron 49 casos.
- Javier Facal: «Se me encoge el corazón cuando entro en A Mundiña»
- Año nuevo en A Coruña: 2026 arranca con las estampas de cada 1 de enero
- Los nuevos contenedores de aceite y ropa de A Coruña solo podrán abrirse con tarjeta
- El Concello de A Coruña estudia imponer sanciones a la empresa del mercado navideño por incumplimientos
- A Coruña tendrá seis días más de huelga de transporte en enero, que apunta a indefinida
- Reabierto el Aeropuerto de A Coruña tras desviarse y retrasarse vuelos por la presencia de jabalíes en pista
- Más deserciones en el mercadillo navideño de María Pita: «Para mí ya fue suficiente»
- Felicitas Ramos (84), vecina de A Coruña y usuaria del servicio de teleasistencia de Cruz Roja: «Todos necesitamos compañía»