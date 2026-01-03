Vecinos impiden el intento de robo de un portátil en la calle Socorro, de A Coruña

La respuesta vecinal impidió un intento de robo de un portátil en un establecimiento de la calle Socorro, en A Coruña, en el mediodía de este sábado. En torno a las 14.30 horas, un hombre de mediana edad y complexión delgada entró en un taller de costura situado en el inicio de la calle, cerca del cruce con Sol y en el barrio del Orzán, y se llevó un portátil con el que salió corriendo. Tras él salió una de las trabajadoras de la tienda y varios vecinos empezaron a dar gritos de alarma.

El hombre, perseguido por la empleada y otros vecinos, depositó el ordenador en el suelo, en la calle Pasadizo de Orzán y siguió huyendo, aunque finalmente se detuvo unos pocos metros más adelante, en los soportales que dan al paseo marítimo, y aceptó ser registrado para probar que no llevaba más objetos. La trabajadora de la costurería, que no es la primera vez que sufre un intento de robo, recuperó también una caja de medicamentos.