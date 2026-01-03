Venezolanos se concentran en A Coruña para celebrar la detención de Maduro: "Si cae el régimen, volveríamos sin dudarlo"

Cerca de una veintena de venezolanos se concentraron en la tarde-noche de este sábado para celebrar en A Coruña la detención de Nicolás Maduro, tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela. «Contentísimos, felices y hasta llorando», comentaba Franyelis, una de las jóvenes que acudió al lugar.

A partir de las 20.00 horas se dieron cita en el Obelisco. «Cuando pasa algo en Venezuela, este es el punto de encuentro», explicaba Rosmary. Los asistentes portaban banderas de su país y uno de ellos, Gustavo, lucía la cara pintada con los colores de la enseña y llevaba un plátano colgado al cuello. «El plátano está maduro», decía entre risas.

Marian contaba que están en contacto desde primera hora con sus familias y amigos: «La gente allí está entre risas y lloradera». Por el momento, explican que en Caracas la población permanece en sus casas. «Cuando termine todo esto, la gente va a querer salir a la calle a celebrar». Recuerdan que tras el bombardeo se fue la luz en la capital venezolana, pero que «hemos logrado hablar con la familia».

En esas conversaciones, señalan que han sido ellos quienes han aportado información. «Tenemos más noticias sobre lo que está ocurriendo en Venezuela los que estamos fuera que los que están dentro», apunta Ricardo, que atribuye esa situación a «la censura» y a las restricciones informativas que, asegura, impiden a la ciudadanía conocer la realidad del país.

Sobre la intervención de Estados Unidos, Rosmary afirma que «es una esperanza; yo creo que están en calidad de apoyo». «La intención de EE. UU. no es invadir, sino ayudar a que tengamos una transición pacífica», añade Marian.

Todos llevan varios años en A Coruña, algunos más y otros menos, pero Ricardo señala un año clave: «En 2017 hubo una emigración porque hubo una gran represión en Venezuela y la gente hasta comía de la basura por la escasez que había en el país».

Aunque todos guardan cariño a su ciudad de acogida, tienen claro que «la tierra siempre llama y, por más que estés aquí bien, siempre extrañas mi país», como dice Rosmary. Preguntados por si volverían, la respuesta es unánime: «Si cae el régimen, volveríamos sin dudarlo».