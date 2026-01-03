Venezolanos en A Coruña tras el ataque de Estados Unidos: "Estamos asustados y esperanzados a partes iguales"

La comunidad venezolana en A Coruña no ha podido pegar ojo en toda la noche. Y es que, después de que Estados Unidos bombardease este sábado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital, Caracas, y capturase y trasladase fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, el colectivo venezolano ha permanecido a la espera de noticias de sus familiares y amigos durante toda la madrugada.

«Llevo despierta desde las dos. Gracias a Dios he podido hablar con mi hijo, que está bien, pero me desperté muy asustada», explica Concepción Naveira, una vecina coruñesa de 70 años que regresó hace una década a su ciudad natal después de más de 50 años residiendo en Caracas.

"Estamos viendo la luz al final del túnel"

«Estoy angustiada, pero a la vez muy esperanzada de que este sentimiento se pueda transformar en felicidad», afirma Naveira, que desconoce si el ataque ha provocado alguna muerte, aunque se muestra «aliviada» de que su hijo, residente en Caracas, se encontrase en esos momentos de vacaciones, a dos horas y media de la capital. «Solo nos han avisado de los bombardeos en aeropuertos y bases militares», cuenta la coruñesa. «Estamos viendo la luz al final del túnel, porque somos más de nueve millones los que nos hemos tenido que ir y necesitamos un cambio ya», argumenta.

Rolando Figueroa se vio obligado a exiliarse en A Coruña hace ya unos ocho años tras sufrir las consecuencias de pronunciarse como opositor político del régimen de Maduro. «Llevamos más de 25 años soñando con la libertad de nuestro país, y cada vez la vemos más cerca», asegura el venezolano, que considera que esta es la oportunidad para que el país reconozca «a Edmundo González, el que fue verdaderamente el presidente electo». En su caso, Rolando recibió una llamada de su hermana a las seis y media de la mañana. «¡Están bombardeando Caracas!, me dijo», explica, aunque espera que este ataque no se convierta en una guerra civil.

"Por suerte, nuestros familiares están bien"

En el caso de Rosa Mary Galán y Henry Correa, un matrimonio venezolano afincado en Arteixo desde hace seis años, ambos llevan todo el día pegados al móvil y al ordenador. «No sabíamos si abrir el bar, pero al final decidimos venir, incluso para poder tranquilizarnos un poco», cuenta Galán, quien relata que su cuñada vio los aviones desde la terraza de su casa. «Por suerte están todos bien, aunque no hemos podido hablar mucho más con ellos porque las comunicaciones no están funcionando bien», afirma la venezolana, que asegura que las emociones están «a flor de piel», en una mezcla de miedo y esperanza.

«Creo que lo que acaban de vivir nuestros vecinos venezolanos puede ser el cambio que tanto esperábamos», declara Galán, que confía en recibir más noticias de sus allegados a lo largo del día para poder esclarecer los hechos y conocer qué sucederá a partir de ahora. «Estamos pegados a las noticias, y así seguiremos todo el día», añade, y señala que su marido también se ha puesto en contacto con algunos amigos que les han transmitido un mensaje «esperanzador y tranquilizador».

A la espera de noticias

«Por el momento sabemos muy poco. Es todo muy reciente y estamos empezando ahora a recibir noticias», explica Rocío Ruiz, de la Hermandad Venezolana en Galicia. «Tenemos constancia de que Estados Unidos, a través de Trump, ha emitido un comunicado y que en una red oficial se informó de que fueron capturados». Añaden que existen figuras militares con rango y poder que podrían llamar al pueblo a salir a la calle, como Padrino López o Diosdado Cabello, aunque subraya que todavía es pronto para saber qué ocurrirá.

Los familiares y amigos que permanecen en Venezuela viven la situación con miedo. «Se escuchan explosiones, y ver un ataque así impresiona mucho», relatan. Hasta la fecha, aseguran no tener constancia de bajas civiles y señalan que los bombardeos parecen haberse concentrado en centros militares y aeropuertos. «Entendemos que ha sido para inhabilitar infraestructuras clave. Incluso se comenta que uno de los objetivos fue el lugar donde tenían el cuerpo momificado de Chávez, una especie de museo, y que habría quedado destruido», agrega Ruiz.

El temor entre la población es evidente, aunque, insisten, todavía no han recibido noticias de víctimas civiles. «Somos muchos los que estamos pendientes». Aun así, en el contexto actual del país, consideran lo sucedido como una noticia positiva. «La situación es tan mala que esto se percibe como algo excelente», aseguran, aunque advierten de que puede haber sorpresas y situaciones inesperadas.

La principal preocupación ahora es qué ocurrirá con los presos políticos, especialmente los recluidos en centros como El Helicoide, y el miedo a posibles represalias. «Venezuela vive una situación gravísima, con constantes violaciones de derechos humanos. No sabes qué va a pasar. Ya hemos pasado por mucho: no hay seguridad, te pueden detener por un simple mensaje de WhatsApp, ha habido asesinatos y violaciones». Pese a todo, concluyen, «estamos esperanzados en que por fin pueda haber un cambio».