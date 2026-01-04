Una bandera en una rueda de Bicicoruña

Una de las maneras de diferenciar las bicis eléctricas de las manuales de Bicicoruña es fijarse en la rueda trasera y ver si tiene un rayo amarillo. Usuarios del servicio se encontraron con que ese distintivo, al menos en una de las bicis, había sido manipulado para parecer una bandera española, con los picos de arriba y de abajo pintados de rojo y el centro amarillo. Quizá lo hizo algún ciclista que pretendía coger la bici y se la encontró con la rueda pinchada y mató el tiempo pintando. No sería raro porque en la misma estación estaba también otra bicicleta eléctrica con la rueda trasera en el suelo, esperando a que alguien la reparase.