Bonos especiales en el ‘parking’ de Tabacos durante las rebajas
El Concello y la empresa pactan estacionamientos de 12 horas por 2 euros
El Concello y Telpark, la concesionaria del aparcamiento de la Fábrica de Tabacos, han acordado poner en marcha una campaña de bonos especiales durante la temporada de rebajas, para «favorecer el comercio y la hostelería local». Entre el 7 y el 31 de este enero, los ciudadanos podrán estacionar ene l parking subterráneo a través de los bonos Multipass con un precio de 1,99 euros por 12 horas. De acuerdo con el Concello, la iniciativa ayudará a «disminuir la congestión del tráfico en el centro urbano» durante estas fechas, facilitando el uso de un aparcamiento con una bolsa de 620 plazas.
Los Multipass están disponibles en modalidades de cinco, diez y 20 usos, y se pueden adquirir a través de la aplicación Telpark. El usuario puede entrar y salir del aparcamiento automáticamente mediante lectura digital de matrícula, agilizando la operación en comparación con el uso de tickets. Además, los clientes pueden modificar la matrícula asociada al bono desde la propia aplicación.
