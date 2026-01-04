Las claves de la paradoja de la industria de A Coruña: los salarios se dispararon un 52% mientras el empleo bajaba

El salario medio por hora subió un 21,3% en A Coruña entre 2012 y 2023, de acuerdo con los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), pero el ritmo fue muy desigual dependiendo de los sectores. Hubo caídas en los empleos que en 2012 estaban mejor remunerados, la energía y el sector financiero, y la gran beneficiada fue la industria manufacturera, con un alza de salarios de casi el 52%. Pero los datos del mismo organismo apuntan a que en el mismo periodo cayó el empleo, de unas 9.300 personas al entorno de las 8.300, y en 2024, el último año con datos completos, quedó en 8.400. Las cifras, según el propio IGE, son orientativas y se deben tomar «con precaución», pero los sindicatos Comisiones Obreras, CIG y UGT coinciden en que el empleo industrial cae en la comarca y demandan políticas para resucitarlo.

«La pérdida de trabajo industrial es uno de los factores más preocupantes de la comarca, y no veo ninguna perspectiva de corregirlo», denuncia el secretario general de UGT en A Coruña, Ángel Iglesias, que señala que «estamos por debajo de la media europea y de lo recomendable», es decir, que el 12% del empleo esté en este sector. En A Coruña, el dato en 2024 no llegaba al 8%, e Iglesias recuerda que la industria es un sector «tractor», en el que los sindicatos pueden conseguir buenos salarios, mientras que en servicios «es mucho más difícil la negociación colectiva».

El líder sindical reclama hacer la comarca «atractiva como polo de desarrollo», facilitando que haya sinergias entre empresas y un «hub industrial» en el que se complementen. Aunque positivamente iniciativas como las fábricas ligadas a las tecnologías verdes previstas en el puerto exterior, y considera este un «motor» de la economía coruñesa, señala que también ha habido deslocalización de empresas. «La pérdida es muy rápida, la implantación muy lenta», denuncia.

Para el secretario de la CIG en la comarca de A Coruña, Óscar Calvo, las iniciativas para ampliar la base industrial son «muy puntuales» y a veces «propagandísticas: cada vez que una empresa pregunta por una parcela, la Xunta llena de notas de prensa». Calvo pide a las administraciones que no actúen «a la carta de las empresas que vienen», como cree que ocurrió con el caso de Altri, cuyo proyecto considera innecesario, pues cree que es «redundar en el gran error de la industrialización del país: que sea muy de enclave, buscando materias primas o salarios bajos para instalar industrias que se cierran en el momento en el que dejan de ser rentables».

Calvo considera que «primero tiene que haber una política industrial», con un enfoque al menos comarcal y que englobe a la zona de A Coruña y la de Ferrol, y «que no vaya cada sector por libre, abriendo polígonos para una sola empresa». Esto permitiría dar a la gran industria las dotaciones que precisa, desde la energía a las vías de acceso, y fomentar un campo de la economía «bien pagado». «El empleo industrial es el que mantiene un nivel salarial y de condiciones de trabajo decente, que permite fijación de la población, que la gente tenga acceso a la vivienda: desde la CIG llevamos criticando la terciarización desde hace muchísimos años», resume el líder de CIG en A Coruña.

José Cristóbal González, secretario comarcal de Comisiones Obreras, destaca tres factores para explicar que el empleo industrial lleve tiempo «erosionándose». A la falta de una «política industrial activa» por parte de las administraciones une la deslocalización y subcontratación por parte de grandes empresas y la falta de una «estrategia territorial amplia que ligue industria, puerto, energía, suelo y formación». Que caigan puestos mientras suben salarios, cree, se debe a una «desindustrialización selectiva», con algunos núcleos que se mantienen y modernizan mientras desaparecen «capas enteras de tejido productivo y de empleo estable». Pues la industria, recuerda, «no solo representa mejores salarios», sino que es positiva para otros sectores, sostiene la base fiscal y reduce la precariedad.

Para revertirlo, pide suelo industrial «público y bien conectado», energía a precio competitivo para la industria que más la consume y «condicionar ayudas públicas al mantenimiento de empleo y actividad», así como ligar la formación profesional a proyectos reales y cláusulas laborales y sociales «en todos los proyectos estratégicos». El puerto exterior, pone como ejemplo, es «una oportunidad si se concibe como palanca industrial y no como mero nodo logístico».

Caída en el sector financiero

El salario medio en el conjunto de la ciudad pasó de 9,4 a 11,4 euros por hora entre 2012 y 2023. El sector que mejor paga sigue siendo el de las actividades financieras y de seguros, con 19,5 euros por hora: pero los salarios han bajado un 12,5% frente a los 22,3 de 2012. También ha habido una caída en la energía, de 15,1 a 13,9 euros.

En el sector que incluye las actividades inmobiliarias, profesionales, científicas, técnicas, administrativas y de servicios auxiliares, el sueldo se elevó de 6,9 a 8,9 euros. Para los trabajadores de la Administración Pública, la educación y las actividades sanitarias y de servicios sociales el salario pasó de 9,4 a 12,2 euros, casi un 30% más.

Los empleados de la construcción cobraron apenas un 4,9% más en 2023 que en 2012, 10,7 euros por hora, algo por debajo de la media de la urbe. Los del comercio y reparación de vehículos vieron subir un 27,4% el salario, hasta los 9,3 euros. En transporte y hostelería el alza es del 15,8%, pero son prácticamente los empleados peor pagados, apenas 8,8 euros por hora. El salario más bajo se da en actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros servicios: 8,7 euros por hora, un 16% más que en 2012. Y en información y comunicaciones el sueldo se incrementó un 22,2% hasta los 13,2 euros por hora.