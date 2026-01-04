Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 4 de enero

Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes

Últimas cartas de los niños a los Reyes Magos en A Coruña

Últimas cartas de los niños a los Reyes Magos en A Coruña / Iago López

RAC

Último día para entregar las cartas en María Pita

11.00 a 14.00 y 16.30 a 21.00 h. | Sus Majestades, acompañados por sus pajes, recibirán las peticiones de los niños coruñeses en la víspera de la Cabalgata.

Palacio Municipal de María Pita

Los Reyes instalan su trono en El Corte Inglés

17.00 a 21.00 horas | Estarán en la tercera planta del centro comercial. De 18.00 a 20.00 horas habrá un taller gratuito para hacer Reyes de algodón.

El Corte Inglés

Visita de Sus Majestades y sala amigable

17.00 a 21.00 horas | Los Reyes Magos estarán en la planta baja. En la segunda planta se instalará un espacio inclusivo para visitas, libre de ruidos y con pictogramas.

Marineda City

Pista para patinar sobre hielo en los muelles

11.00 a 23.00 horas | La pista cubierta de patinaje, que estará disponible hasta el 1 de febrero, tiene un precio de 9,9 euros por cada sesión de 30 minutos. Se alquilan guantes y belugas.

Muelle de Batería

