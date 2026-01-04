¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 4 de enero

Último día para entregar las cartas en María Pita

11.00 a 14.00 y 16.30 a 21.00 h. | Sus Majestades, acompañados por sus pajes, recibirán las peticiones de los niños coruñeses en la víspera de la Cabalgata.

Palacio Municipal de María Pita

Los Reyes instalan su trono en El Corte Inglés

17.00 a 21.00 horas | Estarán en la tercera planta del centro comercial. De 18.00 a 20.00 horas habrá un taller gratuito para hacer Reyes de algodón.

El Corte Inglés

Visita de Sus Majestades y sala amigable

17.00 a 21.00 horas | Los Reyes Magos estarán en la planta baja. En la segunda planta se instalará un espacio inclusivo para visitas, libre de ruidos y con pictogramas.

Marineda City

Pista para patinar sobre hielo en los muelles

11.00 a 23.00 horas | La pista cubierta de patinaje, que estará disponible hasta el 1 de febrero, tiene un precio de 9,9 euros por cada sesión de 30 minutos. Se alquilan guantes y belugas.

Muelle de Batería