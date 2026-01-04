¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 4 de enero
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Último día para entregar las cartas en María Pita
11.00 a 14.00 y 16.30 a 21.00 h. | Sus Majestades, acompañados por sus pajes, recibirán las peticiones de los niños coruñeses en la víspera de la Cabalgata.
Palacio Municipal de María Pita
Los Reyes instalan su trono en El Corte Inglés
17.00 a 21.00 horas | Estarán en la tercera planta del centro comercial. De 18.00 a 20.00 horas habrá un taller gratuito para hacer Reyes de algodón.
El Corte Inglés
Visita de Sus Majestades y sala amigable
17.00 a 21.00 horas | Los Reyes Magos estarán en la planta baja. En la segunda planta se instalará un espacio inclusivo para visitas, libre de ruidos y con pictogramas.
Marineda City
Pista para patinar sobre hielo en los muelles
11.00 a 23.00 horas | La pista cubierta de patinaje, que estará disponible hasta el 1 de febrero, tiene un precio de 9,9 euros por cada sesión de 30 minutos. Se alquilan guantes y belugas.
Muelle de Batería
- Javier Facal: «Se me encoge el corazón cuando entro en A Mundiña»
- Año nuevo en A Coruña: 2026 arranca con las estampas de cada 1 de enero
- Bonilla a la Vista se prepara para despachar 43.000 churros en los Reyes de A Coruña
- Los nuevos contenedores de aceite y ropa de A Coruña solo podrán abrirse con tarjeta
- El Ayuntamiento de A Coruña y una constructora tardan 23 años en cerrar una operación urbanística en Visma
- El Concello de A Coruña estudia imponer sanciones a la empresa del mercado navideño por incumplimientos
- Más deserciones en el mercadillo navideño de María Pita: «Para mí ya fue suficiente»
- Lola López-Menéndez, autora de 'Ardentía': «A Galicia le falta mucho orgullo por sus antepasados»