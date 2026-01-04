A Coruña, ciudad de la música: de Xoel López a Carlos Ares pasando por Juan de Dios

El músico y productor coruñés Álex Paredes dedica su última publicación en redes sociales a la vinculación de A Coruña con la música. Xoel López, Carlos Ares, Triángulo de Amor Bizarro y Sés son algunos de los artistas que aparecen en un directorio musical de A Coruña del año 2014 que protagoniza la pieza audiovisual. Un emergente Carlos Ares de 17 años arrancaba entonces su carrera musical con su fichaje por Sony sin haber publicado todavía su debut discográfico. Este 2025, ya consolidado, ha recogido el premio de la industria musical de Galicia al Artista del Año.

Álex Paredes presenta A Coruña no solo como nexo de músicos y artistas, sino de “uno de los mejores productores de España” como el coruñés Juan de Dios Martín, que se encuentra detrás precisamente de la primera vez que Carlos Ares pisó un estudio de grabación, así como del segundo disco de Deluxe, el antiguo proyecto de Xoel López, Los jóvenes mueren antes de tiempo.

El vídeo sobre la ciudad de la música concluye con una recomendación personal de otro de los proyectos menos conocidos de Xoel como Lovely Luna, un proyecto desarrollado a dúo junto al también cantautor coruñés Félix Arias (Los Plutones y Canciones Ajenas con Silvia Penide) que aunque no sigue activo cuenta con tres álbumes publicados.