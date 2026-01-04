Cuatro años de cárcel por maltratar a su pareja en A Coruña, que padecía distrofia muscular

La Audiencia Provincial acaba de condenar a cuatro años de cárcel a un hombre que maltrató durante el mismo tiempo a su pareja, a una hija de ella que convivía con ellos y a otra niña que ambos tenían en común. La mujer ya lo había denunciando en 2013, pero vivieron en común al menos entre 2015 y 2019, y el varón realizó agresiones reiteradas hacia su pareja, que padecía una distrofia muscular.

Según la Audiencia, el hombre tuvo un comportamiento de «maltrato repetido» sobre todos los integrantes de la unidad familiar, en especial hacia su pareja y la hija de esta que no estaba emparentada con él. A su pareja le decía «casi a diario» insultos como «tullida» y «tonta», afirmando que no valía para nada «con la finalidad de humillarla y vejar y anular su voluntad». El hombre también la empujaba y le tiraba objetos, «muchas de las veces» en presencia de sus hijas, que eran menores.

Según considera probado el tribunal, en noviembre de 2019 el hombre agarró por la oreja a su pareja y la empujó contra el cabecero de la cama. Al mes siguiente, al llegar a casa al mediodía, despertó a empujones a la mujer, reclamándole que le hiciera la comida, y llamó «hija de puta» a la vástaga que no tenían en común por haberse comido una tortilla. Pocas horas después le dio varias patadas a su pareja en las costillas, cuando esta se encontraba en la cama por su estado de salud y no tenía «posibilidad alguna de reaccionar contra la agresión».

Luego cogió un tenedor y se lo apretó contra la cara, amenazando que se lo iba a clavar y que la iba a matar. También le pegó puñetazos y le tapó la boca para que no gritara, diciéndole a la hija que no tienen en común que «o su madre se callaba o la enterraba él mismo». Esta chica, siempre según la sentencia, fue golpeada y vejada en varias ocasiones por defender a su madre. En cuanto a la hija en común, el hombre la menospreciaba «con expresiones tales como que no valía para nada, que era una zorra».

El Juzgado de lo Penal nº 6 de A Coruña condenó al hombre a 51 meses de prisión y dos meses de localización permanente, por un delito de malos tratos habituales psíquicos-físicos, dos de malos tratos sobre la mujer y un cuarto de amenazas, así como tres leves de vejaciones injustas. Además, le prohibe aproximarse a su mujer y las chicas o o comunicares con ellas. El condenado apeló a la Audiencia Provincial, pero esta rechazó la mayor parte de sus argumentos. Sí reconoció que hubo dilaciones indebidas, con lo que le rebajó la pena en tres meses.