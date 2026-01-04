Cultura caribeña en ExpoCoruña este febrero en El expreso de Cuba
A Coruña
Entre el 19 y el 22 de febrero, El expreso de Cuba ofrecerá un viaje por la historia y la cultura del país caribeño en ExpoCoruña, desde 1902 hasta la actualidad. Habrá música, con conciertos de Alain Pérez y su orquesta, Isaac Delgado y su orquesta, Alexander Abreu & Havana D`Primera y Orquesta Los Van Van, y también habanos, rones cubanos, cafés, gastronomía criolla, literatura, discografía, artes plásticas, perfumería y textiles como guayaberas, camisetas, gorros y sombreros de guano. Se pueden comprar tickets especiales, que ofrecen experiencias gastronómicas «de primer nivel».
